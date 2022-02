Esta mujer podría ser la doble de Inés Gómez Mont

A partir de una de sus últimas fotografías publicadas en Instagram, esta mujer podría ser – según los cibernautas– la doble de Inés Gómez Mont. A simple vista, no estarían tan equivocados. Se trata de Ivonne Montero y al parecer, le sorprende que mucha gente en sus redes sociales, la confundan.

Impresionante: Conoce la doble de Inés Gómez Mont

La ex modelo y conductora Inés Gómez Mont, quien actualmente se encuentra prófuga junto a su esposo por una orden de detención por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene una doble, y muy parecida.

Se trata de Ivonne Montero, la reconocida actriz mexicana de 47 años. Al parecer, las similitudes entre ambas no se pueden ocultar. Son muchas y ahora ambas están en la mirada de sus seguidores. Por su parte, Montero se ha tomado con bastante humor esta "confusión" y hasta llegó a admitir que son muchos los que la han comparado con Inés Gómez Mont.

En su mayoría, aseguran que son muy parecidas físicamente. Sin embargo, aunque así lo es a simple vista, los fans de la actriz de "El Señor de los Cielos" afirman que "ella es mejor" sin hacer referencia en qué sentido.

Ivonne Montero, la doble de Inés Gómez Mont ¿ofendida?

Lo contrario a lo que le han sugerido sus seguidores, Ivonne Montero reconoció que es una fan de usar filtros. Sin tabúes, dijo que los considera positivo para verse mucho mejor y cree que para eso son. Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones, apareció sin retoques y fue precisamente en la que todos comenzaron a decir que se parecía a la ex conductora y esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga.

Montero, lejos de ofenderse, no solo se lo tomó a gracias como se nombró anteriormente, sino que insistió en seguir publicando fotografías en su Instagram, pero en su mayoría, maquillada como si fuese Mont. Al parecer no le molesta ser comparada justo con una de las mujeres que actualmente se encuentra muy complicada con la ley pero, salió a aclarar su postura.

Ante la publicación, adjuntando la imagen de ambas, escribió: "AHORA RESULTA SER QUE LE MANDÉ DECIR “que se entregue” ???????? NO ME METAN EN ASUNTOS AJENOS.. YO A LO MÍO SEÑORES!! @sdpnoticias ?? Cada quien actúa a su criterio, integridad y/o conveniencia y cada actuar traerá su resultado y/o consecuencia.. YA EMPEZÓ EL CHISME Y AL RESPECTO ME GUARDO MI OPINIÓN".

Vale destacar, que, sin dudas, ambas son bellísimas y los rasgos en sus rostros, son muy parecidos.

La difícil situación actual de Inés Gómez Mont

El 19 de octubre de 2021 que la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda masiva y captura contra Inés Gómez Mont y su esposo, Álvarez Puga. A mediados de septiembre, había trascendido que la pareja estaba acusada de malversación de fondos, delincuencia organizada y ciertas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta el momento, se informó que la suma que podrían haber obtenido de forma ilícita, asciende a los 3.000 millones de pesos (Unos 146 millones de dólares). Aunque el 29 de septiembre, la ex presentadora se declaró "inocente" y lo hizo a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales, negando cualquier vínculo con la delincuencia organizada, sigue prófuga de la justicia.

¿Estás de acuerdo con que Ivonne Montero podría ser la doble de Inés Gómez Mont?