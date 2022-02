Así de bonitos están hoy los hijos de Shakira y Gerard Piqué

No hay dudas de que, la cantante colombiana Shakira, es sinónimo de éxito absoluto en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas en todas partes. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Sin embargo, en esta ocasión, la talentosa colombiana no es noticia por su música sino por un video que compartió hace algunas horas atrás en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. En el mismo se puede ver a sus hijos con ella mirando su programa favorito. Además este video reflejó como lucen actualmente ambos chicos.

"When you are watching your favorite show with your kids and they give you a shout out!" (Cómo cuando estás con tus hijos viendo tu programa favorito, te mencionan y te da algo!), fue lo que escribió la colombiana en su cuenta de Instagram. Sin dudas este clip audiovisual se viralizó en la red y fue portada de varios sitios del espectáculo.

Por otra parte, la intérprete de la canción "Loca", comparte constantemente fotos de sus hijos que actualmente tienen 9 y 6 años respectivamente. En dichas fotografías y videos se puede apreciar lo bien que se ven actualmente y los talentos que han heredado por parte de su madre y padre respectivamente.

Así mismo, la bellísima cafetera, lanzó a mediados del año pasado la canción llamada "Don't Wait Up", que hasta el momento posee más de 42 millones de reproducciones en YouTube. Esto marca que es uno de los temas musicales más escuchados de esta segunda parte del año. Sin lugar a dudas el éxito de la bella colombiana parece no tener fin ya que cada vez que aparece en las redes marca tendencia entre sus fans.