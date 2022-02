Este fue el último deseo de Vicente Fernández antes de morir

Pasa el tiempo, y a casi 2 meses del fallecimiento de una de las grandes leyendas de la música, Don Vicente Fernández, es recordado por su nieto Alex Fernández quien reveló cuál fue el último deseo de sus abuelo antes de morir.

El joven abrió su corazón y contó además cuáles fueron los consejos del Charro de Huentitán, el cantante de regional mexicano, antes de partir.

Durante una entrevista para el programa “Ventaneando”, el nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández, se detuvo a responder unas preguntas y entre ellas, se sinceró sobre cómo vivió su abuelo, los últimos momentos de vida. Sorprendió, porque el joven resaltó que Don Chente además de haberle revelado su último deseo, le dio unos valiosos consejos dentro del ámbito familiar como también profesional.

El último deseo de Vicente Fernández antes de morir

En cuando a su vida privada, Vicente Fernández siempre hizo lo que quiso. Un hombre felizmente libre de ir y venir por donde quisiera. Sin embargo, su familia siempre era lo primero.

Así fue que no sorprendió que el Charro de Huentitán, mientras se encontraba los últimos meses internado (tras su caída) y en un estado de salud un tanto frágil, hizo hincapié en que la familia, siempre es lo primero. De esa manera, es que entre varias de sus visitas, fue a su nieto, el hijo de Alejandro Fernández, a quien le contó cuál era su último deseo para con él.

El joven Alex Fernández, confesó: “siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de todos“. Sin embargo, no todo quedó allí. En cuanto a su trayectoria musical, Vicente le hizo unas cuantas recomendaciones basadas en su experiencia.

De esa manera, lo motivó al joven a seguir creando buena música que inspire, pero sobre todo, a no descuidar nunca a sus seres queridos: “Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera“, contó el joven.

Vale destacar que luego de que Alex Fernández anunciara que pronto se convertirá en padre, estos consejos de Vicente Fernández tienen aún mucho más sentido. Este fue su último deseo antes de morir y sin dudas, fue muy emotivo cómo lo compartió su nieto para todos sus seguidores.

¿Cómo lo recuerdas al Chente?