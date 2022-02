Este fue el momento clave en la carrera de Gabriel Soto

Gabriel Soto no fue la excepción del común de todo artista que quiere triunfar y llevar su profesión a otros niveles. Más allá que el actor tenga hoy una carrera firma, esto no siempre fue así ya que tuvo que atravesar duros momentos en su vida para lograr llegar hasta donde está ahora.

Toda persona que quiere llegar a ser exitosos en la industria de la farándula tiene que remarla mucho y contar con un respaldo familiar tanto en lo emocional como en lo económico. Para Soto esto no fue así ya que dio a conocer que en sus inicios tuvo un distanciamiento con su padre algo que sufrió pero luego fue el detonante que lo empujo en el espectáculo.

Gabriel Soto. Fuente: Instagram @gabrielsoto

“Yo estudiaba una carrera, empecé a estudiar mi carrera de economía. De repente tengo un distanciamiento con mi papá, digámoslo así, entonces mi papá me dice: Ya vas a cumplir 18 años, hazle como puedas, lo único que voy a pagar es la escuela’, y dije ‘¿ahora qué hago?’” contó Gabriel en la entrevista televisiva.

Por eso el actor mexicano comento que su inicio no fue de actror sino de modelo gracias a una ex pareja que estaba inmersa en ese mundo. “Ahora sí que para pagarme la renta, pagarme la ropa y todo lo que no me pagaba mi papá porque te digo que tuvimos un distanciamiento, pues empecé a modelar y me empezó a ir muy bien”, dijo Soto.

Gabriel Soto. Fuente: Archivo

En ese mundo conoce a Lupita Jones que lo eligió para irse al concurso de Mr. Mundo. Respecto a como fue su experiencia con la ex Miss Universo “Es divina, la verdad a mí siempre me trató increíblemente bien y creyó en mí, y depositó su confianza para representar a mi país”, expresó Gabriel Soto.

Definitivamente los comienzos de Gabriel fueron muy duros pero gracias a meterle para delante siempre ahora cuenta con una carrera increíble.