El duro momento familiar que atraviesa Maribel Guardia

Hay un dicho muy conocido en el ambiente artístico que dice “Si el rio suena, es porque algo trae”. Es por eso que Maribel Guardia tuvo que salir a aclarar un reciente rumor sobre la salud física y mental de su hijo que está preocupando a todos sus fanáticos.

La estrella mexicana salió a desmentir los supuestos problemas de adicciones de su hijo Julián Figueroa. Supuestamente los rumores se centraban que el cantante habría caído en problemas de alcohol y podría estar internado en un centro de rehabilitación intentando de superar ese flagelo.

Maribel y Julián. Fuente: Instagram @julian_f.f

En un encuentro con los medios es que Mabel Guardia explicó la situación desmintiendo rotundamente esos rumores “No es cierto, Julián está estudiando psicología. Está tomando cursos, porque está estudiando filosofía por otro lado y le lleva bastante tiempo toma clases, pero gracias a Dios ha estado muy bien”, explicó la actriz.

Asimismo, aseguró que tanto su hijo como su esposa se encuentran en una buena etapa de su vida y desmintió que tuvieran problemas maritales.“Están maravillosamente bien y yo con ella me llevo increíblemente bien, la quiero mucho. Compartimos muchas cosas y tenemos una relación inmejorable”, expresó Guardia.

Julián Figueroa. Fuente: Instagram @julian_f.f

Cabe mencionar que en días reciente TVyNovelas entrevistó a Julián Figueroa y ahí, el cantante desmintió -como su madre- que actualmente esté atravesando un problema de adicciones “No es verdad, gracias a dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días y a veces voy, me quedo dos días y regreso a mi casa”, dijo.