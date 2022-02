Violeta Isfel habló sobre sus días más oscuros

Violeta Isfel reveló a fines del 2021 que no la estaba pasando para nada bien en su vida personal y laboral. Estaba conduciendo el programa Mamá dice de la cadena Multimedios, cuando rompió a llorar y reveló que el tratamiento hormonal bajo el que se encuentra ha modificado su día a día de una forma abrupta.

La actriz mejor conocida por su papel de Antonella en la telenovela Atrévete a Soñar, confesó que ha estado atravesando momentos muy complicados debido a que le diagnosticaron depresión por varios motivos que comenzaron en plena pandemia por la covid-19.

Violeta Isfel. Fuente: Instagram @violetaisfel

Durante una reciente entrevista con Las Estrellas, Violeta isfel decidió abrir su corazón y compartir cómo ha sido todo el proceso para superar esta enfermedad de salud mental y qué herramientas le han ayudado a sobrellevarlo.

La reconocida actriz comenzó explicando sus primeras sensaciones al enterarse que tenía depresión “En cuanto escuché esa palabra me espanté muchísimo. Yo pensé que como siempre era super positiva y alegre, era imposible que me pasara, pero no tiene que ver con eso. Ahí entendí que hasta la gente más positiva y feliz puede tener un vacío adentro cuyo nombre es depresión”, explicó Isfel.

Violeta Isfel en su empresa de comidas. Fuente: Instagram @violetaisfel

Violeta mencionó que todo empezó a acrecentarse desde el inicio de la pandemia, cuando vivió fuertes cambios por culpa del encierro. Después de un tiempo y tras convencerse de que ella debía hacer todo sola, hasta encontrar una solución a sus problemas, comenzó a abrumarse. La actriz cree que algunos detonantes fueron el cierre de su negocio de hamburguesas hasta las dificultades que atravesó al no lograr embarazarse por segunda vez