Todo sucedió el 15 de septiembre y, si Myriam Hernández no reaccionaba a tiempo, todo pudo haber tenido otro desenlace. “Quise morirme” confesó la cantautora, recordando lo que vivió con su esposo, Jorge Saint-Jean.

Qué le pasó al esposo de Myriam Hernández

Myriam Raquel Hernández Navarro, más conocida artísticamente como Myriam Hernández, es cantautora, compositora y presentadora de televisión chilena. Actualmente tiene 56 años y está casada desde 1992 con Jorge Saint-Jean con quien tiene 2 hijos, Myriam Isidora Saint-Jean y Jorge Ignacio Saint-Jean.

Hace unos pocos meses, tuvo que vivir un episodio muy triste del que, si no reaccionaba como lo hizo, todo hubiese tenido otro final. Su esposo sufrió un infarto al corazón y ella, por suerte, se dejó llevar por su instinto: "Afortunadamente me hicieron caso" confesó la cantautora.

Cabe recordar que, tras dicho episodio, su esposo tuvo que ser trasladado a una clínica de inmediato, donde lo salvaron. Fue el pasado 15 de septiembre de 2020 que la artista vivió un gran susto antes de salir a grabar su programa. Para esa jornada, su pareja iba a acompañarla, pero, en el momento, notó que no se sentía bien, por lo que le pidió que cambiara los planes.

“Me quise morir” confesó, al recordar el momento. "La verdad es que viví un susto donde quise morirme". Según explicó la presentadora chilena a un medio, su esposo en ese momento tenía la presión muy alta y por eso decidió no llevarla al trabajo.

Myriam Hernández salvó a su esposo

Su reacción de inmediato fue ocuparse y, para quedarse tranquila, le pidió a sus hijos que lo llevaran a Jorge a un centro médico: "Ellos lo trasladaron, yo me voy al canal y cuando voy llegando me dicen 'Jorge tuvo un infarto'. Te juro que me quise morir", contó en dicha entrevista.

El detalle principal que motivó a Myriam Hernández a insistir en que sus hijos lo trasladen a su esposo a la clínica, fue el intenso dolor en la mandíbula que manifestó en ese momento. Al parecer, es un síntoma común en quienes sufren este tipo de complicaciones en su salud.

Asimismo, agregó: "me devolví llorando, pero afortunadamente me hicieron caso y le dio el infarto allá en la clínica. Lo atendieron de inmediato y no tuvo daños en el corazón". Por suerte, todo tuvo un buen desenlace y hoy, su esposo se encuentra muy bien. Sin dudas, su reacción y decisión, fue la más acertada. ¡Lo salvó!

¿Viviste alguna vez un episodio similar?