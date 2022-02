La confesión de Ireland Baldwin que complica a su padre, Alec Baldwin

Muchas actrices importantes de Hollywood se prendieron a un desafío virtual donde Ireland Baldwin no se quiso quedar afuera. El objetivo del reto es subir a Instagram y TikTok un video con la canción “That’s Not My Name”, de The Ting Tings de fondo, e imágenes de sus personajes más emblemáticos, con sus nombres sobreimpresos.

La hija de Alec Baldwin y Kim Bassinger, decidió reformular esa tendencia e incluir en los clipes algunos de los apodos e insultos que recibió a lo largo de su vida. Ireland Baldwin viene exponiendo en muchas oportunidades el gran acoso que recibió en su infancia por tener un cuerpo fuera del estereotipo que se pretende en las firmas de modelos.

Ireland Baldwin. Fuente: Instagram @irelandbasingerbaldwin

Pero el mayor dolor de la Influencer y escritora fue un audio donde Alac Baldwin la insulta con tan solo 11 años. Si bien en los últimos tiempos la relación entre ellos parece haberse compuesto, la joven dejó en claro en su posteo que aquellas palabras la hirieron.

“Mi nombre es Ireland, pero a los medios les gusta llamarme...”, escribió sobre el clip, que la muestra bailando mientras aparecen las palabras y frases “gorda”, “busca atención”, “promiscua”, “mocosa alimentada con cuchara de plata sin trabajo real”. De esa manera fue llamada la modelo y escritora de 26 años por los medios, pero lo que más llamó la atención fue que dentro de ese mismo universo incluyera una desafortunada frase que su propio padre le dijo -y se hizo pública- en 2007: “Pequeña cerda odiosa y descerebrada”.

Ireland Baldwin. Fuente: Instagram @irelandbasingerbaldwin

Este miércoles, Ireland Baldwin escribió un extenso texto para explicar por qué decidió realizar el video. Un fragmento destacado fue “Ni siquiera puedo decirles cuánto tiempo he perdido preocupándome por los titulares y los comentarios. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer cuánto control les damos a los demás y cuánto poder les damos a sus narrativas? Tal vez ustedes no experimenten esto en la escala en que yo lo hago, pero a la mayoría de nosotros nos han insultado y se han hecho suposiciones sobre nosotros”, escribió.