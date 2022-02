El duro testimonio de Chiquis Rivera sobre su relación con Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera se encuentra separada del exintegrante de “La Original Banda el Limón” desde el 2019 pero su matrimonio todavía no se ha anulado. La cantante lanzó recientemente Invencible, un libro de su autoría en el que narró las experiencias más importantes de su fallido matrimonio.

En una entrevista que brindo al vespertino de Azteca Uno, Rivera explicó que había incluido anécdotas de todo tipo con su ex pareja Lorenzo Méndez a pesar de no haber finiquitado aún su divorcio. “Hablo de muchas cosas. Hablo del por qué no funcionó esa relación y tiene que ver un poquito con la violencia”, comentó.

Chiquis Rivera. Fuente: Archivo

En muchos medios ya se había filtrado que Chiquis Rivera iba a incluir en algunos capítulos del libro relatos en los que las drogas, el alcoholismo y las traiciones se harán presentes; además de que relatará las razones por las que su matrimonio con Méndez no funcionó.

De alguna forma, la actriz Rivera tener mi lugar es consciente de que no es la única mujer que se arma de valor para contar que fue víctima de abusos emocionales e incluso violencia física, sin embargo, reconoció que ella requiere mayor tiempo para procesar las situaciones.

Chiquis en una presentación de su libro. Fuente: Instagram @chiquis

“Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”, recalcó. Chiquis Rivera dejando en claro que busca ser de ayuda para otras personas que están sufriendo sin encontrar salida alguna.