Shannon de Lima demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Shannon de Lima la ex pareja del cantante latino Marc Anthony volvió a atraer las miradas de sus más de 2 millones de seguidores en la red social Instagram. La modelo venezolana nos tiene acostumbrados a mostrar producciones de fotos y videos muy jugados donde resalta toda su belleza generando una lluvia de like.

De Lima se hizo muy popular no solo por su profesión de modelo sino también por sus relaciones amorosas. La ex pareja más conocida es sin dudas Marc Anthony que comenzó una relación con Shannon una vez separado de la cantante latina/americana Jennifer López. Pero otro de sus ex novios es el futbolista colombiano James Rodríguez que fue un amor intenso que no llegó a buen puesto.

Fuente: Instagram Shannon De Lima

Shannon De Lima aprovecho las olas de la playa para mostrar su escultural cuerpo y poder reflexionar e interactuar con sus seguidores. La foto que sube a su Instagram es en un día muy especial ya que la modelo venezolana está cumpliendo 33 años de edad. Para los más devotos católicos es un número muy especial ya que representa la edad de Jesús de Nazaret.

Fuente: Instagram Shannon De Lima

La ex de Marc Anthony produjo una foto increíble con las olas del mar detrás y una bikini para el infarto. Es evidente que el tiempo no pasa para De Lima ya que no se le observa ni un gramo de grasa y mucho menos estrías y celulitis. Este nuevo año sin dudas será para explotar las redes.

A tal punto esta tan bien el ánimo de Shannon que en su foto de Instagram coloco un mensaje de puro agradecimiento “HAPPY BIRTHDAY TO ME. Gracias a todos por sus lindos mensajes. Hoy a celebrar la vida, la familia, el amor, los amigos y todo lo lindo que Dios me regala”.