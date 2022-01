¿Qué pasó exactamente con la boda de Ninel Conde?

A principios del año pasado, todos los medios de comunicación se inundaron con las imágenes de la boda de Ninel Conde con el empresario colombiano Larry Ramos. Fue una ceremonia que se realizó por todo lo alto y con todos los lujos posibles.

Cuando parecía que todo se había tranquilizado y que, finalmente la boda había pasado a ser chisme viejo, fue que conoció la situación legal complicada que Larry Ramos tiene en Estados Unidos. El empresario es investigado por fraude y robo, incluso, fue buscado por la Interpol.

Fuente: Instagram @ninelconde

Ante toda esta polémica, fue que se le preguntó a Ninel Conde cuál era su situación frente a las autoridades estadounidenses al estar casada con Larry Ramos. A lo que ella confesó que nunca se casó legalmente, por lo que no se ve afectada por nada de lo que haya hecho su “esposo”.

Durante una entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca”, los conductores le preguntaron si pensaba divorciarse, tras conocer el estado legal de la persona a la que acompañaba, a lo que ella respondió:

“Yo no estoy casada legalmente, así que no hay como (…) no fue legalmente, fue un ritual espiritual”

“¿Nunca te casaste ante las cortes de México?”, le preguntó Raúl de Molina y ella sin titubear afirmó: “Muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles (…) a veces eso no es lo más importante”.

¿Qué fue lo que hizo el esposo de Ninel Conde?

Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, fue acusado por más de 200 personas por fraudes que rondan los millones de dólares. Además, el FBI lo está buscando por burlar las medidas legales y darse a la fuga.

El comunicado legal lanzado a todo el mundo, dice: “Larry Ramos Mendoza está fugitivo, quien es buscado por su presunto papel en un plan de fraude de inversiones. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero deberá contactarse con el FBI”.

Por su parte, Ninel Conde ya no quiere que le pregunten más por él. Quiere borrarlo totalmente de su vida y asegura que ya no tiene nada que ver con él. Para lo único que está dispuesta es para ayudar a las autoridades a brindar información en caso de que sea necesario.

"La verdad es que ese tema [de Larry Ramos] para mí ya está cerrado. No tengo más que decir. Por Dios, ni me toquen esa canción", dijo Ninel Conde a los medios de comunicación, dando por cerrado este capítulo en su vida. ¿Tú le crees?