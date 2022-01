La nieta de José Luis “El Puma” Rodríguez deslumbró a todos con su hermosura

Galilea López Morillo es sin dudas la nieta del “Puma” Rodríguez no solo por su belleza característica de las mujeres latinas sino se presenta en las redes sociales con una personalidad única. Sin dudas su hermosura es por dentro y por fuera.

Este posteo de fotos llega justo luego que su abuelo, “El Puma”, realizara unas declaraciones en torno a que no hay contacto entre ellos dos. Las versiones que circulan por los pasillos de las redacciones de espectáculos dicen que Galilea realizó una llamada a su abuelo pero este no quiso atenderla y hasta algunos hablan que le cortó el celular.

Fuente: Archivo

“El Puma” Rodríguez fue consultado en un programa de televisión sobre este tema en particular y se enfadó con el conductor “De estas cosas privadas no voy a hablar ni quiero hablar. Estas cosas que desmenuzan cierta parte humana que no es bonita” dijo el cantante.

“Estuvimos en el parto de Liliana (su hija) mi esposa y yo y la asistimos cuando estaba pariendo, recibimos a la nieta ahí. No quiero entrar en sus chismes, no me interesa y te agradezco, que no me toquen más el tema, porque no realmente no quiero hablar de eso” finalizó el abuelo de Galilea.

Fuente: Instagram Galilea López Morillo

Pero sin dudas esto no frenó a la nieta del “Puma”. Con un montón de fotos en Instagram retrató uno de sus días donde se la ve con amigos y familiares viviendo la vida a pleno donde se animó a escribir “Un extraño intermedio de sentirse completamente perdido, pero más que nunca en el camino en el que debes estar. Agradecido por la vida que se me ha dado, por mi familia, por mi salud y por las bendiciones que aún no he visto, pero sé que me esperan”.

Fuente: Instagram Galilea López Morillo

“Aquí hay un volcado de fotos de un hermoso día con mi mejor amigo; la mujer que Dios escogió para MÍ y con las personas que aprecio en mi corazón. ¡GRACIAS!” dijo Galilea y finalizó “¡Un año más de esta locura llamada vida!”