¿Angélica Rivera fue víctima de violencia?

Desde que se hizo pública la relación entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, el ex presidente de México, hubo muchos rumores merodeando a la pareja. Incluso, cuando anunciaron que se divorciarían, muchos se animaron a decir que se debía a la violencia que ella había sufrido dentro de la pareja.

El ex mandatario y ‘La Gaviota’ se conocieron en el 2008, cuando ella fue elegida para protagonizar la publicidad del Estado de México, entidad gobernada por Peña Nieto en ese entonces. Los que estuvieron presentes relataron que fue una atracción que no pudieron disimular, ella estaba casada y decidió divorciarse del productor José Alberto Castro.

Ese mismo año, tras meses de rumores, en noviembre de ese mismo año confirmaron su romance y, dos años más tarde, se casaron.

En el 2012 Enrique Peña Nieto asumió como presidente de México y ella como Primera Dama. Todo el mandato estuvo envuelto en escándalos de corrupción y malos manejos, lo que, claramente, afectaba directamente a la pareja.

¿Angélica Rivera sufrió violencia de género?

Cuando finalizó el mandato de Enrique Peña Nieto, se comenzó a hablar fuertemente de los desencuentros que venía teniendo con Angélica Rivera, algunos, incluso en público, que se hicieron virales. Pero, lo que más preocupaba, es que algunas fuentes aseguraban que ella había tomado esa decisión tras sufrir violencia de género.

Durante una entrevista en el programa “Venga la Alegría”, Sofía Castro, la hija mayor de la actriz, afirmó: “Para nada, no fue así, cero”.

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”.

Sin ahondar mucho en el tema ni contar demasiados detalles, la joven quiso dejar en claro que no existió violencia en la pareja de su mamá y el ex presidente de México, y recalcó todo el amor que se tuvieron durante el tiempo que duró su relación.

Una pareja que dio mucho de qué hablar y que, seguramente, continúe en la boca de todos por muchos años más. ¿Crees que sea cierto?