Altaír Jarabo podría dejar la actuación por este motivo

En agosto del año pasado, Altair Jarabo contrajo matrimonio con el empresario francés Frédéric García en una lujosa ceremonia. Como consecuencia de este evento, muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse si la actriz abandonaría su carrera por seguir a su esposo.

Muchos asumieron que la protagonista de “Amigas y rivales” dejaría toda su vida. Desde su trabajo, hasta mudarse de México. Pero, la realidad es que ella salió a aclarar que está muy lejos de eso:

“Siempre que me preguntan, la gente dice ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, y les digo ‘No, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también’. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes”.

Comentó que, tanto ella como su esposo, se alientan mutuamente para seguir logrando y cumpliendo las metas individuales y profesionales que tiene cada uno. La idea de ellos es acompañarse en sus caminos, mientras construyen sus proyectos en común. Esto fue lo que dijo:

“Sigo con ganas de trabajar y de entrar a un proyecto. En cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar si es en México o es en Miami… Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”.

Altair Jarabo vuelve a las telenovelas

Finalmente, después de muchas especulaciones, Altair Jarabo confirmó que formará parte de la nueva telenovela de Televisa, la cual por el momento se cree que se llamará “Corazón guerrero”.

Las grabaciones de este nuevo proyecto comenzarán en algún momento durante la primera mitad del 2022, por lo que se espera que, antes de fin de año, llegue a la pantalla este nuevo melodrama que será protagonizado por Alejandra Espinoza.

Cuando le preguntaron sobre este nuevo proyecto, dijo: “No puedo avanzar mucho, más que el hecho que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad”.

Lo que sabemos hasta el momento de esta nueva historia, es que se trata de una adaptación de la telenovela argentina “Valientes”, la cual cuenta la historia de los hermanos Guerrero y como estos buscan vengarse del asesino de su padre.

Entre los artistas que formarán parte de “Corazón guerrero” se encuentran Gaby Spanic, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Sabine Moussier, Diego Olivera, Oka Giner, Ana Martín y Marlene Favela. ¿Te gustaría verla?