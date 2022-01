La decisión terminante entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Ya todos sabemos, desde hace un tiempo que la relación entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se terminó. Hasta el momento, parecía que todo estaba bien, que tenían bonitos recuerdos el uno del otro, pero, en sus últimos posteos, se encargaron de dejar en claro que ya no son parte de la vida del otro.

Como casi todas las personas en Instagram, Jennifer y Alex aprovecharon el Fin de Año para hacer un video con todas las fotos y videos de sus mejores momentos durante el 2021. Sorpresivamente, en el video de la intérprete de “Jenny from the block” no aparece en ningún momento el beisbolista y en el de él tampoco aparece ella.

Si bien sabemos que ya no tienen nada en común, sí fueron una parte muy importante en la vida del otro, por eso llama la atención la dedicación que los dos pusieron en que no aparecieran en los videos, aunque sí aparecen imágenes de viajes o situaciones en donde sabemos que estuvieron juntos.

Esto marca un antes y un después en esta relación de la que tanto hablamos durante los últimos años. Podemos asegurar que cerraron por completo ese capítulo de sus vidas.

Jennifer Lopez tuvo un 2021 lleno de amor

Quien sí ocupó muchos segundos del video de Fin de Año de Jennifer Lopez, que acompañó con el texto "# 2021Recap loading... #HappyNewYear", fue su novio, Ben Affleck, con quien, en muy poco tiempo, ha compartido infinidad de grandes momentos, tanto solos como acompañados por sus respectivas familias.

Muchos podrán decir que es una relación muy reciente para tanta pasión, pero, la realidad es que los dos se volvieron a encontrar después de 17 años. Ellos estuvieron a punto de casarse, pero por sus vidas y las presiones del medio terminaron separándose y cada uno formó su propio camino.

Fue en el 2021 que, después de muchos años, se volvieron a encontrar y la llama se volvió a encender con más fuerza que nunca. La magia entre Jennifer Lopez y Ben Affleck queda en evidencia con tan solo verlos.

Algunas fuentes cercanas de la pareja aseguran que están organizando una boda secreta que se haría en algún momento de este año y que ya tienen sus anillos de compromiso.

Habrá que esperar para ver si esto se cumple o no, ¿tú qué piensas?