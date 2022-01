Los significados de cada uno de los tatuajes de Karol G

Karol G es una de las cantantes del momento y, además de ser conocida por sus dotes como artista, también lo es por todos los tatuajes que tiene en su cuerpo. En total son más de 15 y, en esta oportunidad, compartimos el detalle y el significado de cada uno de ellos. No te pierdas los detalles.

Las frases motivacionales: uno de los tatuajes preferidos de Karol G

A primera impresión, leer que Karol G tiene al menos 15 tatuajes en su cuerpo puede resultar sorprendente, ya que al observar sus imágenes no da la sensación de que esto pueda ser real.

No obstante, esto no solo es cierto sino que habla a la perfección del estilo de tatuajes que la artista nacida en Medellín prefiere: la gran mayoría son pequeños y pasan casi desapercibidos.

Para comenzar con el listado, hay que decir que la cantante colombiana parece tener una gran predilección por las frases, en especial las motivacionales.

En su mano izquierda tiene tatuada la frase “Esto también pasará”, que seguramente le sirve de ayuda para transitar los momentos malos. Algo similar ocurre con el “Véncete a ti misma” que tiene en el brazo derecho y que está relacionado con el ánimo y la autoestima.

También hay un tatuaje dedicado a su familia (“Mi familia me hace humana, Dios me hace fuerte”) y espacio para las frases en inglés (“No hay remordimientos, solo lecciones aprendidas”).

Lo mismo ocurre con el tatuaje de “Girl power” (“poder femenino”, en su brazo izquierdo) y “Hope” (“Esperanza”, en medio del pecho).

Karol G: los tatuajes para Anuel AA, los rostros, su gran éxito y mucho más

Karol G también es conocida por la relación amorosa que tuvo con el reguetonero Anuel AA y, al respecto, hay que decir que la misma dejó sus huellas en la piel de la colombiana de 30 años.

Karol G tiene dos tatuajes referidos a Anuel AA: su verdadero nombre (“Emmanuel”) y la frase “Lealtad de por vida”.

Por lo demás, la artista también tiene tatuados datos personales (su año de nacimiento, 1991) y el prefijo de su país (“+57”), ambos en su mano.

También hay que mencionar los siguientes tatuajes:

El logo de su marca (brazo izquierdo).

Un conjunto de rosas (pierna).

Una mariposa (brazo derecho).

Un corazón con espinas (brazo izquierdo).

Una Bola 8 de pool en el omóplato.

Para finalizar, en su mano izquierda tiene un “200” con el dibujo de una copa, en referencia a su canción 200 copas, y, en su brazo derecho, 3 rostros que son parte de un mismo tatuaje: los de Rihanna, Selena Quintanilla y el suyo propio.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de los tatuajes de Karol G?