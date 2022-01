De esta manera reaccionó Evelyn Beltrán ante los reclamos de los fans de Toni Costa

Evelyn Beltrán no se quedó callada luego de los ataques que recibió su pareja Toni Costa en la red social Instagram. La modelo y Tiktoker se sintió agraviada por varios seguidores y hater de su actual pareja en referencia a la crianza de su hijo de 4 años y la hija de Costa.

El bailarín y coreógrafo español paso un comienzo de 2022 muy movidito en la red social Instagram cuando comenzó a contestar a sus fans y también a sus haters. Sin dudas sus seguidores siguen muy dolidos por la separación con su ex Adamari López Torres y por eso Beltrán fue una de las más señaladas en las críticas.

Fuente: Instagram Adamari López Torres

El detonante de las críticas fue la relación de Evelyn con la hija que tiene Costa con la presentadora y actriz López Torres. En los posteos se vio un furioso mensaje de un hater que decía “Si la novia de Toni dejó al hijo para irse con él, ¿cómo va a cuidar a la hija de Toni?”. Esto llevo al enojo del bailarín donde expreso de forma contundente "¡MENTIRA!"

Fuente: Instagram Toni Costa

Sorprendida por todo lo que estaba viviendo Toni Costa en Instagram, Evelyn Beltrán decidió tomar una postura de reflexión y sencillez que se vieron reflejadas en sus historias "A quien me desee el mal, yo le deseo el bien, porque cada quien ofrece de lo que tiene", expresó.

Fuente: Instagram Evelyn Beltrán

Pero no todo quedó ahí. Beltrán continuo con su defensa a ella y Toni donde se pudo ver otro mensaje más decía, desde sus historias de Instagram: "A quien no le guste como eres, recuérdale que naciste para ser feliz, no para complacer a la gente".