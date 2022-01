Así fue el asalto que sufrió Bradley Cooper con un cuchillo

Bradley Cooper dice que se sintió "demasiado, demasiado cómodo" con los AirPods, lo que provocó un incidente en el metro de la ciudad de Nueva York que podría haber terminado en una tragedia.

Mientras formaba parte en el último episodio del podcast ‘Armchair Expert’, la estrella recordó el evento que tuvo lugar antes de la pandemia cuando "solía caminar por la ciudad de Nueva York todo el tiempo" con AirPods encendidos.

En una plática que comenzó con el coanfitrión Dax Shepard compartiendo cómo usó los audífonos de Apple para lidiar con la sobreestimulación mientras estaba en París con sus hijos y esposa, Bradley Cooper contó su propia experiencia sobre cómo los audífonos con cancelación de ruido lo convirtieron inconscientemente en víctima de la peligrosa situación en la que se encontraba.

Bradley Cooper recordó cuando casi fue apuñalado

El actor dijo que el incidente ocurrió mientras se dirigía a recoger a su pequeña hija Lea de la escuela. "Estaba en el metro - 11:45 para recoger a Lea en el centro", explicó. “Y me detuvieron a punta de cuchillo”.

“Fue bastante loco. Pero me di cuenta de que me había puesto demasiado cómodo con esto. Mi guardia estaba baja por los auriculares”, agregó. "Eso quita una guía sensorial, que desapareció".

Bradley Cooper, quien notó que además de usar los AirPods, estaba tratando de ser "pasar incógnito" con lentes de sol y un sombrero, había caminado hasta un lugar en el andén para esperar el tren cuando alguien se le acercó. "Sentí que alguien se acercaba y pensé: 'Oh, quieren tomar una foto o algo'. Me doy la vuelta y miro hacia abajo y veo un cuchillo”.

Una vez que se dio cuenta del cuchillo, Cooper dijo que miró a la persona que lo sostenía y que se sintió "cautivado por lo jóvenes que eran" antes de reaccionar.

"Empecé a correr, salté el torniquete, di la vuelta a la entrada del metro con azulejos blancos, saqué mi teléfono", recordó.

“Saltó, huyendo. Y le tomé una foto, y luego lo perseguí escaleras arriba. Empezó a correr por la Séptima Avenida. Le tomé dos fotografías más”, dijo el actor de ‘Star Is Born’. "Me choqué con dos agentes de policía en una camioneta".

Después de mostrarles la fotografía a los oficiales, uno le pidió a Bradley Cooper que verificara si había sufrido daños físicos, algo en lo que el actor dijo que no había pensado, pero resulta que no fue apuñalado.

“El tipo seguía diciendo, '¿Te apuñalaron?' Y yo dije, 'No, no'. Él respondió, 'No, no. Comprueba si te apuñalaron'. Lo que sucede es que apuñalan a las personas y quedan en estado de shock. Así que miré para ver si tenía razón. Fue loco."

¿Conocías esta escalofriante anécdota del actor?