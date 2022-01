Por qué se divorciaron Marco Anthony y su primera esposa

Con el correr de los años uno de los cantantes más importantes de la música latina es Marc Anthony que a lo largo de los años ha demostrado su gran talento con canciones que han sido de las más escuchadas en todo el continente. Además gracias a sus dotes artísticos, el famoso cantautor ha sabido adaptarse a los nuevos estilos musicales de la actualidad.

Sin embargo a continuación hablaremos de su vida personal, puntualmente de su primera esposa. Aunque muchos no lo saben Marc Anthony estuvo casado antes de estar con la talentosa actriz y cantante Jennifer Lopez. Dayanara Torres fue la primer mujer que lo llevó al altar por lo que se convirtió en una gran persona dentro de su vida.

Un 9 de mayo de 2000 Marc Anthony se casó por primera vez con Dayanara Torres, una exreina de belleza, modelo y actriz puertorriqueña. La boda fue celebrada en la ciudad de Las Vegas. De este matrimonio Marc tuvo dos hijos Ryan Muñiz Torres y Cristian Muñiz Torres con los que tiene una gran y presente relación.

Por su parte, después del nacimiento de su primer hijo hubo crisis de pareja, lo que provocó que se separaran. Posteriormente a ello, el famoso cantante y la modelo, volvieron a casarse, renovando sus votos el 7 de diciembre de 2002, esta vez se casaron por la iglesia, al estilo tradicional católico realizada en la Catedral, en la ciudad de San Juan en Puerto Rico. Pero esta historia no tuvo un final feliz y tras varios meses de crisis en la pareja, en octubre del 2003 rompieron su relación definitivamente.

Por su parte, la publicista de Torres, en su oportunidad, envió un comunicado a los medios informando que Dayanara "no hará ninguna declaración al respecto". Sin embargo, al cabo de unos años, sorprendió cuando se confesó: "Mi divorcio de Marc Anthony fue el peor momento de mi vida". También, contó que ese momento le provocó un intenso dolor que, con los años, le sigue trayendo tristes recuerdos.

En un momento de sinceridad, la modelo y actriz portorriqueña no reparó en hablar abiertamente de su separación con su exmarido. Reconoció que estuvo muy afectada por traer a la memoria aquellos duros momentos y dejó muy claro que su ruptura supuso un duro impacto que le costó mucho superar.

Por su parte, Marc Anthony nunca salió a dar declaraciones. Sin embargo, tras separarse, no esperó nada y se casó con Jennifer Lopez. Los fans no se lo perdonaron, pero el cantante dejó claro que ya no sentía amor, pero sí un profundo respeto por la madre de Cristian y Ryan, los hijos que había tenido con Dayanara. Muchos creen que JLo fue el motivo de la separación del talentoso artista con la ex Mis Universo.