Todos los detalles de Frida Sofía en prisión

La famosa hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, Frida Sofía, tuvo que pasar algunas horas en prisión en un centro de detención en Estados Unidos. Este hecho, casi instantáneamente, se volvió viral e inundó todas las redes sociales.

Todos los internautas se preguntaban en qué tipo de problema se había metido esta vez la influencer y cantante, que ya es conocida por estar siempre en el ojo de la tormenta. Finalmente, tras ser liberada, ella misma se encargó de contar qué es lo que había sucedido.

¿Por qué detuvieron a Frida Sofía?

La ficha de detención registrada en Miami, Florida, en contra de Frida Sofía detalla que la joven fue detenida por alteración del orden público y resistirse al oficial sin violencia. Como consecuencia de esto, le impusieron una multa de 500 dólares por el primer cargo, y 1,000 dólares por el segundo.

A simple vista, parece una situación preocupante, aunque la chica de 29 años se encargó de decir ante las cámaras del programa “El Gordo y La Flaca”, que todo había sido un malentendido que se fue de las manos y terminó todo en una trifulca.

“No pasó nada... La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, dijo Frida Sofía.

Por otro lado, preocupaban los moretones y las lesiones que se veían a simple vista, por lo que, haciendo referencia a su estado físico, aseguró: “Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joya y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

Antes de finalizar la entrevista, contó que todo lo que tuvo que pasar esa noche fue espantoso. Desde los maltratos vividos en el restaurante hasta su paso por la prisión, en donde, según contó, todas las instalaciones estaban sucias y en mal estado, principalmente, el baño.

“¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy... para que vean que la fama y el glamour no es 24/7?, concluyó Frida Sofía. Haciendo referencia a que todo lo que se dice y se muestra en las redes sociales no es toda la realidad, también hay momentos muy oscuros de los que nadie suele hablar.

En estos momentos, Frida Sofía ya se encuentra en su casa junto con su perro, disfrutando nuevamente de su libertad.

