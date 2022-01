Luis Miguel estaría en bancarrota y con sus últimas reservas

Luis Miguel siempre se encuentra inundando los medios de comunicación. En las últimas semanas hubo dos rumores muy fuertes en torno al “Sol de México”: el primero hablaba de que el cantante estuvo a punto de perder uno de sus brazos, mientras que el otro aseguraba que se encontraba en bancarrota y que su situación era irremontable.

Ante todo lo que se venía hablando sobre Luis Miguel, Antonio Mauri Villariño, conocido como Toño Mauri, salió a negar toda la información que estaba circulando, dejando tranquilas a todas las seguidoras.

¿Luis Miguel está en bancarrota?

"Yo no creo (que esté en bancarrota), él tiene un equipo, muy interesante, sólido, yo no creo que tenga esa situación, que yo sepa, en lo personal, él no está en esa situación. Espero que no, porque él ha hecho un gran trabajo con todo lo que ha venido a través de la serie, la gira que tuvo fue una gira muy exitosa", dijo Toño Mauri en entrevista para el programa "Sale el Sol".

Toda la información sobre que Luis Miguel no estaba en su mejor momento económico, surgió después de que finalizara la temporada tres de “Luis Miguel, la serie”. Pero, la realidad es que, tal como lo indica la historia que se muestra a través de la producción de Netflix, la idea de lanzar la serie fue salvar al intérprete de “Sol, arena y mar” de la bancarrota.

Por suerte, los años y la experiencia han hecho que el cantante evolucione y cambie su forma de ver la vida, o al menos así lo comentó su amigo:

"Te puedo decir que el Luis Miguel de ahorita no es el de hace 10 años, es otra persona, y es parte de la madurez, parte del aprendizaje que te da la vida, sí creo que es una persona que ha cambiado mucho, sí, definitivamente sí".

En cuanto al problema que tuvo en su brazo y lo que le espera en el futuro, Toño Mauri dijo:

“Que yo sepa, no supe, no tengo registrado (que le haya dicho) ‘tengo un problema en el brazo’, jamás… Lo que sí sé, es que está muy motivado, está buscando canciones, ¡hombre!, es Luis Miguel, lo que queremos es que salgan más cosas, sobre todo música”.

Lo que no dejó en claro es para cuándo tiene pensado lanzar sus próximos proyectos, por lo que habrá que esperar hasta que la estrella mexicana nos dé la gran noticia a través de sus redes sociales. ¿Será para el 2022?