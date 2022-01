¿Dónde se conocieron Miguel Varoni y Catherine Siachoque?

En el medio del espectáculo conocemos pocas parejas tan sólidas y llenas de amor como la de Miguel Varoni y Catherine Siachoque, quienes en mayo de este año celebrarán sus primeros 26 años juntos.

Hay un punto en común que comparten los dos en cómo fue que se conocieron y surgió su amor. Los dos concuerdan que fue cuando compartieron un mismo proyecto en 1997, una telenovela llamada “Las Juanas”.

Para Miguel Varoni fue amor a primera vista. Él la vio en un avión y se enamoró en el primer segundo: “Nosotros nos conocimos en un avión, ella estaba haciendo una novela que se llamaba “Las Juanas” y yo entraba en el capítulo 20 aproximadamente. Cuando la vi (...) me impactó”. Pero para Catherine Siachoque no fue tan romántico desde un principio:

“Cuando lo conocí, cuando hicimos ‘Las Juanas’ me pareció tan creído (…) luego viajamos a la costa de Colombia y vi a este hombre de espaldas en algún momento. Sentí como ‘pran’, y yo: ¡ay!, Cupido”.

Desde el momento en el que los dos hicieron el “clic”, fueron inseparables. Al mes, se fueron a vivir juntos, a pesar de que la familia de Catherine Siachoque no estaba de acuerdo, pues no aprobaban la unión libre. Fue por ese motivo que, dos años y medio después, decidieron hacer la ceremonia religiosa, para que ella estuviera totalmente feliz.

“Incluso, el cura que nos casó, al llenar los requisitos vimos que había que hacer el curso pre-matrimonial y justo estábamos con mucho trabajo, él se sonrió y nos dijo “pero si ustedes llevan haciendo el curso desde hace dos años y medio, no lo necesitan””, contó entre risas Catherine Siachoque durante una entrevista.

Como proyecto de vida, Miguel Varoni y Catherine Siachoque decidieron no tener hijos, algo que, para muchos, resulta extraño, pero que, para ellos ha funcionado.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque: ¡25 años juntos!

“Siiii... 25 años juntos... y... solo me queda pedirle a Dios que me regale otros 25 años... te amo mi Catherine Siachoque y le doy gracias a Dios de que me hayas elegido... ¡algo bueno hice en la vida para merecer tanto!”, escribió el año pasado Miguel Varoni para gritar a los cuatro vientos el amor que tiene por su mujer.

En ese momento, la foto se inundó de “likes”, tanto de seguidores como de amigos y conocidos que celebraron junto a ellos el amor tan único y especial que han sabido construir a lo largo de los años. Seguramente, estos fueron los primeros 25 años de muchos más. ¿No crees?