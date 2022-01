El verdadero motivo por el que Adriana Riveramelo quedó fuera de Televisa

Adriana Riveramelo Quintana es una conocida periodista, conductora y actriz de televisión mexicana. Actualmente tiene 51 años y no caben dudas de que, además de talentosa, es guapísima. Luego de pasado un tiempo sin aparecer, todo se preguntan cuál fue el verdadero motivo por el que quedó fuera de Televisa y, ella misma, salió a contar todo.

La formación de Adriana Riveramelo muy pocos la conocen. La periodista de interesante trayectoria estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y, desde 1994, ha participado como conductora en diversos programas de televisión, como también en famosas entregas de premios.

Sin duda, años atrás, fue una de las grandes conductoras de la televisión mexicana. Sin embargo, tras su repentino despido de Televisa, viene pasando un tiempo sin aparecer en la pantalla estelar y ahora todos se preguntan, qué pasó.

Por qué Adriana Riveramelo quedó fuera de Televisa

Hace un tiempo atrás, la presentadora Adriana Riveramelo decidió darle la exclusiva a María Patricia Castañeda en una entrevista. Allí, muy tranquila, contó los verdaderos motivos por los que quedó fuera de Televisa.

La popular conductora explicó que, pese a que ya llevaba 12 años en el programa de Foro TV Matutino Express, hasta ella se pregunta hoy, por qué de un día para otro le dijeron que ya no estaba contemplada dentro de los planes que se venían hacia el futuro.

“Me dijeron que planeaban hacer cambios y yo ya no estaba contemplada dentro de ellos. Me dijeron que querían refrescarlo. No me dijo 'ruca' pero pues... en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba. Creo que fue un tema de ajuste de presupuesto y sí metieron caras nuevas para refrescar la pantalla".

Sin previo aviso ni muchas explicaciones, así fue como, de un día para otro, se enteró que ya no sería parte de Televisa. Cabe resaltar que Adriana no solo ha trabajado allí, pues antes de llegar a dicha empresa, formó parte de TV Azteca hasta que fue vetada. De igual manera, también colaboró para El Heraldo TV.

Adriana Riveramelo con nuevos proyectos

Luego de haber quedado fuera de Televisa, fue el periodista Álex Kaffie quien destapó la primicia de que Adriana Riveramelo estrenaría un nuevo proyecto, el cual se transmitiría en línea.

“Adriana inaugura programa de entrevistas. Sí, la comunicadora comienza una nueva etapa laboral ahora en Balam News (un recién nacido medio de comunicación que se halla en la Riviera Maya). La cita con Adriana Riveramelo tendrá como padrino al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera", contó el periodista.

Muchos de sus fieles espectadores pretenden volver a verla en la pantalla chica. A ti, ¿te gusta su estilo de conducción?