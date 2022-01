Belleza intacta, la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana enamora a todos en las redes

No hay dudas de que Marco Antonio Solís, se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes de todo el mundo. Es que las canciones del famoso artista mexicano han traspasado las barreras de los idiomas y han sido coreadas por personas de todas partes. Sin embargo,en esta ocasión hablaremos de su hija la cual pertenece a su primer matrimonio y que además cuenta con una gran popularidad en todo el continente que crece a diario en las redes.

Beatriz Adriana Solís es hija del primer matrimonio, como mencionamos anteriormente, que tuvo El Buki con la cantante mexicana Beatriz Adriana. Asimismo con su padre posee una excelente relación ya que constantemente comparte fotos junto a él. Además con sus hermanas Marla y Alison, que pertenecen al matrimonio que El Buki tiene con Cristy Salas, también se lleva de la mejor manera.

Por su parte, la hija mayor del talentoso cantante mexicano, asistió a finales del año pasado junto a sus medias hermanas a los conciertos que brindó Marco Antonio Solís junto a Los Bukis tras 25 años de ausencia en los escenarios. Además hace algunos días atrás Beatriz Solís festejó el cumpleaños de su pequeña hija y su padre estuvo presente junto al resto de su familia.

Sin lugar a dudas, esta gran popularidad que posee la hija mayor de Marco Antonio Solís se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también sobre todo lo que comparte.

Beatriz Solís en esta ocasión compartió una foto en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que demostró lo hermosa que está actualmente. En las mismas se puede apreciar la espectacular figura que posee a sus 32 años. En dicha imagen se la puede ver en primer plano por lo que si belleza acapara las miradas de todos. Además le agregó un mensaje que dice lo siguiente: "The past is but the beginning of a beginning, and all that is has been but the twilight of the dawn…" (El pasado no es más que el principio de un principio, y todo lo que es ha sido sólo el crepúsculo del alba...).