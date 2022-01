¿Cómo se conocieron Florence Pugh y Zach Braff?

La primera muestra pública de afecto entre Florence Pugh y Zach Braff se produjo en agosto de 2018, cuando a Braff le empezaron a gustar las fotos de Pugh en Instagram. Esto puede haber sido al mismo tiempo que ella fue elegida para su cortometraje.

Zach Braff eligió a Florence Pugh como protagonista de su cortometraje “In The Time it Takes to Get There'', que se estrenó en abril de 2019. Ella interpretó a Lucille, una influenciadora desencantada de las redes sociales en el siglo XVIII. La película de 11 minutos, que está disponible para ver en su totalidad en YouTube, fue escrita y dirigida por Braff y también protagonizada por Alicia Silverstone.

En ese momento, Zach Braff compartió algunas imágenes detrás de escena de Florence Pugh preparando su disfraz en la película antes de su lanzamiento. Más tarde, en abril de 2019, se los vio en público por primera vez juntos tomados de la mano un viernes por la tarde en la ciudad de Nueva York.

Después de que salió la película, Florence Pugh tardó un poco en aparecer nuevamente en el Instagram de Zach Braff. Pero el 7 de junio de 2019, durante un viaje al Reino Unido, publicó una selfie de él y el actor Toby Sebastian, quien también es el hermano mayor de Pugh.

Finalmente, el 10 de octubre de ese año, Pugh apareció en una foto grupal en la cuenta de Braff, con la leyenda "gente que amo". Luego aparecieron juntos en una imagen en las redes sociales el 8 de noviembre de 2019, cuando el protagonista de “Scrubs” compartió una foto de un grupo en Disneyland en la cual se los podía ver a los dos juntos en el medio.

La pareja comenzó a asistir a eventos públicos, pero no juntos. Ambos fueron fotografiados en el estreno en Los Ángeles de “Marriage Story'', así como en la película de Florence Pugh nominada al Oscar Little Women.

Cuando Pugh fue nominada a un Oscar en enero de 2020, los fanáticos especularon con las imágenes que compartió de sí misma en la cama al enterarse de las noticias. A partir de ahí comenzaron a aparecer más cotidianamente en las publicaciones de Instagram de los demás, en sus historias y dando me gusta o comentando imágenes.

Después de que comenzó la pandemia, parecieron entrar juntos en el encierro en marzo de 2020 y en abril adoptaron un perro. Braff confirmó en línea que comenzaron a criar a un cachorro llamado Billie del cual se enamoraron.

Florence Pugh y Zach Braff lo confirmaron a través de sus redes sociales

En el cumpleaños de Zach Braff el 6 de abril de 2020, Florence Pugh compartió una foto de él y su perro en su cuenta y escribió un dulce mensaje en homenaje a su pareja. Ella escribió: "Hoy sonreiremos más de lo que las nubes son grises. ¡6 de abril y estamos celebrando mucho! Deseos de feliz cumpleaños, boogies y vítores para esta persona especial. ¡Levanta esas burbujas y muévete!".

Dos días después, publicó un video de casi cuatro minutos de duración que abordaba los "comentarios abusivos y horribles" que había recibido en la publicación de cumpleaños de Zach. Ella le dijo a sus seguidores que tiene 24 años y que "no necesita que le digan a quién debe y a quién no debe amar".

Su refutación resultó ser efectiva y el video de Instagram recibió más de 2,6 millones de visitas. No solo los fanáticos respondieron bien al video, ya que la cantante Ariana Grande también compartió su apoyo y compartió el video.

Un mes después, Florence Pugh explicó con más detalle su defensa en video a Elle Reino Unido, diciendo que era un movimiento "necesario" y que "la gente debe darse cuenta de que es doloroso. Tengo derecho a pasar el rato, estar y salir con quien quiera".

Desde el 2021, ambos han sido muy abiertos sobre su amor mutuo, y han compartido dulces mensajes en Instagram en diferentes momentos. ¿Te gusta la pareja que hacen?