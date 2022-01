Este es el grado de estudios de Lauren Sánchez, la novia de Jeff Bezos

Lauren Sánchez, la novia de Jeff Bezos, es una mexicoamericana de tercera generación que nació y se crió en Albuquerque, Estados Unidos. Desde muy chica tenía bien en claro qué es lo que quería para su vida, por lo que puso en marcha todo lo que estaba a su alcance para lograrlo.

Al terminar la preparatoria, comenzó sus estudios en El Camino College. Poco tiempo después se mudó a la ciudad de Los Ángeles y se cambió a la Universidad del Sur de California, donde se especializó en comunicaciones.

Comenzó su carrera televisiva con una pasantía en la cadena local KCOP-TV y trabajó como asistente, mientras terminaba sus estudios en la universidad. Se abrió camino hasta llegar a Extra y Fox Sports Net pero en 1999 decidió volver al canal en donde comenzó para convertirse en la “presentadora de las 11 en punto”, convirtiéndose en la primera mujer hispana en hacerlo.

"Solo estaba tratando de abrirme camino, solo estaba tratando de pasar", le dijo a The Hollywood Reporter sobre su logro en 2017.

La piloto de avión Lauren Sánchez

"Tenía mi trabajo, tenía una carrera y luego encontré una vocación", dijo Lauren Sánchez al reportero de The Hollywood en una entrevista de 2017, donde habló extensamente sobre su amor por volar.

Sánchez obtuvo su licencia de helicóptero en junio de 2016, cuando aún trabajaba como presentadora de noticias. Ella comentó, durante la entrevista, que comenzó a volar aviones en 2011, pero luego decidió tomar su pasión más en serio al inscribirse en una escuela de vuelo.

Sin embargo, enfrentó varios desafíos, en parte porque tiene dislexia.

"Literalmente tuve que ponerme en una habitación y simplemente sentarme ahí durante horas hasta lograr entenderlo", confesó. Pero eso no fue lo peor para ella, sino que tuvo que pasar por muchas pruebas y llorar mucho para lograr su cometido:

“Vas a la escuela durante un año, haces un examen, luego haces un viaje de control: subes con un instructor y te llevan a través de los procedimientos de emergencia. Si pierdes el control del motor, tienes que apagar el acelerador y aterrizar. Es como la vida. Es bueno si todo sale bien, pero si la situación se descontrola, ¿puedes sobrevivir?".

Después de obtener su licencia, Lauren Sánchez fundó su propia compañía de producción y filmación aérea: Black Ops Aviation en 2016.

"Este espacio está dominado por hombres. Pero no hay nada físico que influya en volar un helicóptero. No hay razón para que no haya más mujeres en esto", afirmó la novia de Jeff Bezos.

Un dato curioso es que se dedica a volar helicópteros para películas. Ha participado en títulos como “Dunkerque” (2017) de Christopher Nolan. ¿La has visto?