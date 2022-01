Así de hermosa luce actualmente la Doctora Polo de Caso Cerrado

La brillante abogada y presentadora de televisión cubano estadounidense, Ana María Polo González, a lo largo de los años ha demostrado que posee un gran talento para el mundo artístico. Además en cuanto a su formación académica la popular conductora posee un doctorado en Derecho. Sin lugar a dudas su papel más importante, y por lo que es conocida en todo el mundo, es por ser la presentadora del programa de televisión de Telemundo, Caso cerrado.

La Doctora Polo como es conocida popularmente comenzó a aparecer en televisión en abril del año 2001 en el programa Sala de parejas, transmitido por Telemundo. Allí ella solucionaba diversos casos entre parejas como árbitro. Es conocida por gritarle a los invitados que son irrespetuosos hacia ella, a otra persona en el tribunal o a la ley.

Por su parte, en el año 2005 el show fue renombrado como Caso Cerrado y el formato fue alterado respecto a la cantidad de casos que puede recibir por programa. Así como también se incluyeron nuevas secciones dentro del show, donde ella ayuda educando a la audiencia sobre una variedad de temas relacionados con el Derecho. Junto con el nuevo formato, se creó una canción para el programa, cuya letra fue escrita por ella misma.

Sin embargo en esta oportunidad la popular abogada es tendencia en diversos portales de noticias del espectáculos al compartir una serie de fotos de ella que demuestran lo bella que luce actualmente a sus 62 años de edad. Las mismas fueron compartidas en su perfil de su cuenta oficial de Instagram hace algunas horas atrás.

En dicha fotografías se puede ver a Ana María Polo lucir diversos look que están compuestos por sobreros y es por ello que la protagonista de Caso Cerrado hizo la siguiente confesión: "Los que me conocen saben que me gusta mucho usar sombreros y tengo una colección. ¿Les que parece que me lucen? #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo".