¿Toni Costa planea tener más hijos?

Si bien ellos no han salido a confirmarlo, sabemos que, desde abril del año pasado, Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen una relación amorosa que ha dado mucho de qué hablar, generando mucha polémica. El principal motivo es que, al parecer, “La bichota” no tiene una buena relación con Adamari López, la ex esposa del bailarín madrileño.

Pero parece que eso no ha sido un impedimento para la nueva pareja, pues, por lo visto, ya tienen muchos planes juntos e incluso se ha comenzado a rumorear de la posibilidad de la pronta llegada de un hijo.

¿Toni Costa va a tener más hijos?

El rumor sobre si Toni Costa y Evelyn Beltrán planean tener hijos surgió cuando una internauta firmó una publicación de la modelo escribiendo: "Hermosa, todo un mujerón. De verdad que sí haces una linda pareja con Toni Costa. ¡Sus hijos van a ser hermosos!".

Fuente: Instagram @evelynbeltranoficial

Hasta ahí nada fuera de lo normal, lo que sorprendió fue que la mexicana respondió al comentario poniendo un “me gusta”, dando a entender que está de acuerdo con lo que expresó su seguidora y dejando abierta la posibilidad de darle un hermanito a su hijo Timothy, de 4 años de edad, y a Alaïa, la hija que tienen en común Toni Costa y Adamari López.

Quizás, para algunas personas parezca algo apresurado o una decisión un poco descabellada, pero, la realidad es que cabe la posibilidad de que, si todo sigue bien, planeen formar una familia juntos y quieran ampliarla, pues, la ex reina de belleza tiene tan solo 26 años, por lo que se encuentra en la cresta de la juventud.

Juntos, pero no revueltos…

Timbo Domínguez, la expareja de Evelyn Beltrán, recientemente le agradeció a Adamari López por un regalo que le hizo antes de terminar el año. En la historia que subió en su Instagram se podía ver un crucifijo de madera y una estrella de David comprados en Israel, y una tarjeta navideña. Y, sobre la foto, escribió "Gracias Adamari López".

Esto deja en evidencia que, tal y como se rumoreaba, Adamari López y Timbo Domínguez tienen algún tipo de relación. Ellos aseguran que se trata tan sólo de una amistad, mientras que otros apuestan por un nuevo romance.

Habrá que esperar a ver cómo continúa todo entre estos cuatro personajes que, por el momento, están juntos, pero no revueltos. ¿Qué crees tú?