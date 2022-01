La particular confesión de Selena Gómez que sorprendió a todos

Selena Gómez es una cantante, actriz y compositora estadounidense de 29 años y desde chica tenía bien en claro lo que quería para su vida. Es que la bella Selena inició su carrera artística a los 10 años en un papel co protagónico en la serie infantil Barney y sus Amigos. Hoy, ya consolidada, confesó que le gustaría ser por solo un día.

Foto Instagram: @selenagomez

Gómez es una de las tantas celebridades famosas que no se lava el pelo, ya que para los estilistas puede ser benéfico para la salud del cuero cabelludo. En el caso de la cantante latina, tiene un pelo grueso de textura ondulada y que sólo se lava el pelo cada cuatro días y el último de esos días utiliza un shampoo en seco para mantener el volumen.

La ex pareja de Justin Bieber, admitió en una entrevista que la relación que tenía con el cantante era algo complicada. Pese a haber estado mucho tiempo de novios, tanto Selena como Justin no se comprometieron y en 2018 dieron por finalizada su relación. En ese mismo año tuvieron un encuentro que parecía ser prometedor para los fanáticos pero la cantante debió alejarse ya que Bieber no tenía intenciones de pedirle matrimonio.

Por otro lado y en relación a lo laboral, Selena le pone voz a Mavis Drácula, el personaje principal de la película Hotel Transylvania. A partir de este viernes, ya está disponible en Amazon Prime la cuarta parte de estos dibujos animados. En relación a la película, quien es además una de las productoras dijo: “Cada película ha sido para mí un desafío porque he seguido creciendo y mi voz ha ido cambiando” . Además, desde la primera entrega en 2012 y sus dos secuelas lanzadas en 2015 y 2018, han ganado más de mil millones de dólares.

Foto Instagram:@selenagomez

La confesión de Selena Gómez que sorprendió a los fanáticos fue al manifestar que le gustaría ser invisible por un día, ya que según ella peca de querer agradar a todo el mundo. La cantante de 29 años continúa con sus proyectos personales ya que en 2020 lanzó Selena + Chef, programa que lanzará su cuarta temporada.