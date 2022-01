Esto es lo que más espera Ángela Aguilar de un hombre

Ángela Aguilar ha conquistado el corazón del público con su talento y sus canciones, pero no ha habido un hombre todavía, que logre robarse el suyo. El principal motivo, es que la joven cantante tiene bien en claro qué es lo que busca en una persona y no piensa ceder a sus requerimientos.

Por el momento, la intérprete de “La llorona” asegura que está muy enamorada de la vida y de su música. Algo que la tiene plenamente ocupada, por lo que no tendría tiempo para dedicarle a una pareja. De igual manera, quiso dejar bien en claro que, el día que tenga novio, no piensa publicarlo ni contarlo:

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”.

¿Qué busca Ángela Aguilar en un novio?

A pesar de ser muy chavita, Ángela Aguilar sabe qué es lo que quiere que un hombre tenga para estar al lado suyo. Sabe que tiene que cumplir con ciertos requisitos porque, para poder salir con alguien, va a tener que pedirle permiso a sus papás y que ellos aprueben al muchacho, pues “necesita gustarle a mi familia también, no voy a estar escondiendo nada ni a nadie”.

La hija de Pepe Aguilar se concentra en las características interiores de la persona, pues sabe que es lo que más importa. Para ella, su novio tiene que ser una buena y linda persona, y, por supuesto, ser súper respetuoso y quererla mucho.

Ella asegura que, si bien no fue educada a la antigüita, respeta mucho los valores de su casa y de su familia. Por lo que, para ella, es muy importante que la persona que tenga al lado los comparta.

Fuente: Instagram @angela_aguilar_

La realidad es que a Ángela Aguilar le sobran pretendientes, como Juan de Dios, un influencer que, a principios del año pasado, cuando la cantante lanzó su tema con Cristian Nodal, le declaró su amor a través de un video en el que expresó:

"Amigos han escuchado la canción, cómo quiera te va a correr mi papá, imagínense llevarle serenata a Ángela Aguilar y de la nada salga Pepe Aguilar a correrte, ¡qué ofertón!, ¡Ángela Aguilar, yo jaló!".

Habrá que esperar a ver quién será el muchachito que logre conquistar el corazón de la más pequeña de la dinastía Aguilar. ¿Tienes a alguien en mente?