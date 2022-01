Pasión de gavilanes: Natasha Klauss y Michel Brown revelaron lo que esperan para esta nueva temporada

En 2021 los 6 actores protagonistas de las principales historias de amor confirmaron su presencia en lo que será el gran regreso de Pasión de Gavilanes 2 que se emitirá por la cadena Telemundo y desde entonces hay gran expectativa desde el público pero también del elenco. Así es el caso Natasha Klauss y Michel Brown quienes interpretaron a Sara Elizondo y Franco Reyes en la entrega original del ciclo. En entrevista con la revista People en Español recientemente han manifestado que están transitando este proceso con gran felicidad y disfrutando cada momento al máximo.

Fue en 2003 cuando la telenovela colombiana conquistó el corazón de los latinos con las historias de amor en Pasión de Gavilanes. Una de las parejas más queridas fue la que interpretaron Natasha Klauss y Michel Brown en la primer entrega; la cual termino en un hermoso casamiento donde consagraron su amor. Hoy 18 años después, la producción original de la novela decidió volver ¡con todo! Se convocó al primer elenco y por suerte al menos los protagonistas principales estarán en la tira y esto es una alegría para todos sus fans ya que la historia realmente tendrá una sensación de continuidad genuina ¡como la vida misma!

En una reciente entrevista con la revista People en Español, Natasha Klauss y Michel Brown fueron consultados acerca de sus sensaciones y experiencias de volver a trabajar juntos, el intérprete de Franco Reyes comentó: “Nosotros dos nos encontramos muy cómodos como actores a la hora de estar en el set porque nos conocemos como actores y porque sabemos cómo funcionó la pareja, entonces estamos muy contentos", y agregó "Nos disfrutamos mucho el trabajo los dos juntos. Nata es una gran actriz, muy comprometida y yo la quiero muchísimo".

Si bien en un primer momento Michel Brown no iba a estar en la segunda entrega por encontrarse en otro proyecto, lo cierto es que el actor argentino confesó que luego que el compromiso en el que estaba trabajando se cancelara, leyó el guión de Pasión de Gavilanes 2 y quedó encantado; la manera en que se estaba encarando este nuevo rodaje, el gran despliegue que se estaba llevando a cabo lo motivaron a unirse de manera permanente al elenco. “Por tiempos no podía (estar en el proyecto). Se cayó al final el proyecto que tenía y podía hacer esta participación especial que al final se prolongó y podemos trabajar en la serie más tiempo y darle más desarrollo al personaje. La verdad cuando Telemundo me mostró también la historia y empecé a ver lo que estaban grabando y de la manera que lo están rodando me dieron muchas ganas de participar y gracias a Dios estuvimos a tiempo", dijo el actor en la entrevista.

Las expectativas por parte del público por la vuelta a la pantalla chica de esta querida historia es muy grande y los actores también tienen sus ilusiones y ansias con respecto a cómo serán recepcionados sus entrañable personajes y contaron detalles de cómo será la continuación de su historia de amor. “Será una historia de amor completamente diferente a la que están acostumbrados a ver". "No nos va a tocar una historia típica, todo lo opuesto", dijo Brown. Se sabe además que en la segunda entre de Pasión de Gavilanes, la pareja de Sarita y Juan Reyes ya son padres de unos hermosos adolescentes por lo que vivirán historias que los involucran en los conflictos que tendrán que afrontar dentro de la dinámica familiar. Por esto Natasha comentó: "Van a ver una familia muy bonita, muy real, muy orgánica, muy de la vida con sus diferencias", dijo la intérprete de Sarita Elizondo.