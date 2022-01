Conoce los lujosos regalos que Anuel AA le ha obsequiado a su nueva pareja

Anuel AA y Karol G fueron una de las parejas más importantes de la industria musical. Su romance parecía sacado de una película, enseñando en sus redes sociales algunos de los momentos más bonitos de su relación. Pero en 2020 las dos estrellas pusieron punto final a tres años de noviazgo.

Los rumores no dejaron de llegar y el reggaetonero Anuel AA tuvo que confirmar lo que se creía: la aparente relación sentimental del con la cantante dominicana Yailin la más viral. Luego de ser captado asistiendo a una presentación de la bailarina, el puertoriqueño ya no esconde su relación íntima con la intérprete de música urbana, a quien aparentemente ha llenado de costosos regalos.

Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA), utilizó las redes sociales para presumir a su nueva novia y las joyas que esta luce como parte de sus atuendos. "Aquí mundo anda mínimo 100 mil encima", escribió Anuel junto al vídeo que muestra los brillantes que luce Yailin en su cuello y muñeca.

Yailin con las joyas que le regalo Anuel. Fuente: Instagram: @yailinlamasviralreal

Jorgina Guillermo Díaz conocida en el mundo artístico como Yailin la más viral y de la cual no hay mayores datos, por su parte, publicó el vídeo de Anuel en sus historias, agregando una segunda grabación con tres corazones rojos, donde muestra al puertorriqueño de 29 años abrazándola del cuello.

Esta aparente confirmación de un nuevo amor de Anuel AA no cayó nada bien entre los fanáticos del reggaetonero que, al parecer, no aprueban a su nueva conquista, y se han desvivido en halagos y menciones a su ex pareja. "Después que se cansó de llorarle a Karol G para que volvieran finalmente se rindió", escribió un fanático de la expareja. Del otro lado están los seguidores de su nueva pareja que aplauden esta nueva relación, asegurando que la dominicana es la nueva "bebecita".