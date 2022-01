Este es el proyecto que podría unir a Belinda y Danna Paola

Ambas son de las más exitosas artistas mexicanas de los últimos tiempos; Belinda y Danna Paola comparten su amor por la música y la actuación, donde se han destacado por su talento y belleza. Sin embargo a pesar de los intentos de algunos productores por lograr que trabajen juntas en algún espectáculo, hasta el momento no lo han concretado. Así es el caso del productor teatral Alejandro Gou, quien recientemente manifestó su deseo que tener a las dos estrellas del pop mexicano en un mismo escenario.

En entrevista con el programa matutino “Hoy”, el productor teatral Alejandro Gou es quien ha manifestado nuevamente que su deseo es lograr reunir a Belinda y Danna Paola para que participen en un mismo proyecto. “Estamos luchando por juntar a Danna y a Belinda, no quito el dedo del renglón”, dijo Gou.

Según trascendió en su momento, el productor ya hizo un intento por reunirlas cuando Danna estaba protagonizando uno de sus producciones teatrales y Gou convocó a Belinda para que hiciera una participación especial con un papel principal, pero Alejandro no logró conseguir la actuación de la rubia. Y hasta el momento se desconocen los motivios por los cuales Beli no participó en la obra. Esta insistencia del director de teatro se debe a que ambas artistas además de sus carreras musicales y sus trayectoria como protagonistas de telenovelas, también son experimentadas actrices de teatro musical; en distintos momentos ambas han protagonizado el musical “Hoy no me puedo levantar” explotando al máximo sus cualidades actorales y vocales.

Estas coincidencias son las que se creen levantaron la perdis en cuanto a la supuesta rivalidad que tienen las artistas entre ellas. Fue así también cuando hace un tiempo en una promoción de un sencillo que realizó Danna Paola para Spotify, lució un atuendo y horas después interprete de "Luz sin gravedad" compartió una foto con el mismo outfit, pero que ella habría utilizado antes que la protagonista de Elite. Para sumar condimentos al supuesto conflicto, fue el novio de Beli, el cantante Nodal, quien hecho leña al fuego cuando al pie de la foto compartida por su prometida escribió: “Reyna todo te queda mejor”. Y por supuesto esto hizo estallar de inmediato las especulaciones y fueron los fans de ambas los que recogieron el guante y quienes comenzaron a fomentar la rivalidad de las cantantes, llenando de comentarios a favor y en contra cada cual de su ídola en cuestión.

Belinda junto a su prometido Nodal.

Fuente: Instagram Belinda

Da la sensación de que Beli quiere dejar claro quien sigue los pasos de quien y desde entonces esta instaurada entre los fans de las artistas, que entre ella hay rivalidad y las cosas no estarían del todo bien. Sin embargo en momentos distintos ambas han declarado cosas positivas una de la otra y han negado el conflicto. Hasta hoy el sueño de muchos de verlas juntas a Belinda y Danna Paola en un mismo escenario sigue esperando. Y es que es que sería la colaboración del año si se llegara a dar la oportunidad de poder ver a dos gigantes de pop latinoamericano actuando juntas. ¡Que dúo!