Cómo es el cuarto de Ángela Aguilar en el rancho El Soyate

En entrevistas e incluso a través de sus redes sociales, tanto Ángela Aguilar como el resto de la familia han dejado saber que el rancho "El Soyate", en donde vivieron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, es el lugar más importante para toda la familia, pues es ahí donde han construido los más hermosos recuerdos.

La realidad es que al rancho se lo conoce muy poco, ya que la familia nunca ha abierto sus puertas. Pero, a través de fotos y videos que han ido compartiendo a lo largo de los años, los miembros de la Dinastía Aguilar, hemos podido ir descubriendo algunos rinconcitos del lugar.

La casa principal cuenta con una gran pared de ladrillo, lo que combina a la perfección con todo el lugar. En el interior los muebles de madera robusta hacen que el lugar transmita una sensación acogedora, bien característica de los ranchos y las haciendas. Sobre los muebles y en las paredes hay muchas fotos y cuadros de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes permanecen siempre presentes.

Los pasillos de la casa están pintados de dos colores, mitad para arriba de blanco y la mitad para abajo de color ladrillo. En las paredes hay espejos y los rincones están decorados con plantas para darle un poco de vida al hogar. Todo esto acompañado por grandes puertas de madera que combinan a la perfección con el estilo del rancho.

El cuarto de Ángela Aguilar en el rancho

A través de su canal de YouTube, Ángela Aguilar compartió un vlog en el cual realizó un “room tour” a través de su cuarto en el rancho "El Soyate". Algo que emocionó mucho a sus seguidores, pues fue la primera vez que pudieron ver con detalle cada rincón de ese espacio tan especial para la cantante.

Lo primero que comenzó a mostrar es una pared azul decorada con todos sus cuadros y discos favoritos, incluso, tiene pulseras colgando. Cada una de los objetos en esa pared tienen un gran significado para la cantante.

Una vez que terminó de mostrar y contar la historia detrás de cada objeto colgado en su pared, Ángela Aguilar procedió a mostrar la pared blanca escrita con frases de canciones de Joaquín Sabina que se encuentra detrás de su cama. La cual dijo que le sirve para inspirarse en los momentos en los que se sienta a componer sus canciones.

“Tiene un par de horrores, pero luego los arreglamos. Es una pared de frases de canciones de Joaquín Sabina. Me encanta cómo escribe, me encanta todo así que soy una súper admiradora, hasta me consideraría una fan, esta es mi pared de Joaquín Sabina que me trae muchísima inspiración”, dijo la intérprete de “La llorona”.

