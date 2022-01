El duro momento que atraviesa Violeta Isfel que preocupó a sus fans

Violeta Isfel revelo en las redes sociales un difícil momento de salud mental que está atravesando ya hace un tiempo. La actriz mexicana de 36 años hacía mucho tiempo que no utilizaba las redes para intercambiar con sus fanáticos ya que en su entorno decían que estaba muy cansada, mucha angustia y bastante desgano para continuar con su rutina diaria.

La actriz y empresaria atravesó muchos momentos malos en el 2021. Violeta cuenta con una casa de comidas rápida llamada Isfel Burgers. Era de público conocimiento que una de sus sucursales tuvo que ser cerrada debido a que las ventas bajaron mucho y el negocio se estaba haciendo de deudas. De todas maneras Isfel aseguró en su momento que en futuro buscará volver a abrir otro local en una ubicación diferente.

Fuente: Instagram Violeta Isfel

Violeta Isfel utilizó la red social Instagram para contar que todo estos problemas la han llevado a una fuerte depresión. Este trastorno la ha obligado a modificar sus actividades diarias y se encuentra bajo un estricto tratamiento “La realidad es que empecé a sentirme muy rara hace como un mes, como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin saber por qué, con una irritabilidad en la piel terrible. Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión”, comenzó Violeta.

Fuente: Instagram Violeta Isfel

“No tener ganas de bañarme, no tener ganas de levantarme de la cama, tenía mucho sueño todo el tiempo, tenía una comezón muy particular en todo el cuerpo, unas ganas de llorar inmensas y no sabía por qué, como que no podía ver todas las bendiciones, además de que vinieron muchos cambios en mi vida”, comentó. Aunado a ello explicó que no ha llegado a tener pensamientos suicidadas, pero sí muy negativos.

Violeta Isfel Agregó que ha logrado ir sobrellevando la depresión gracias a su tratamiento, pero también a su esposo e hijo que constantemente la motivan a continuar haciendo actividades de rutina como hacer ejercicio, o apoyándola emocionalmente.