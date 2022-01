Modo Vaquera: Celia Lora presumió su belleza y conquistó a todos

La influencer Celia Lora continúa demostrado porque tiene más de 10 millones de seguidores en las redes sociales. En todo momento sorprende a sus fanáticos con una superproducción nueva y original. En mucha ocasiones muestra parte de su vida diaria y en otras se atreve a trasformase en una modelo de forma profesional.

Sin más, hace algunos días Celia sorprendió a todos cuando utilizó YouTube para tener un feedback muy especial con los fans. La hija de Alex Lora contó que de su estado de ánimo depende el aceptar salir con algún pretendiente. Luego señaló que él debe saber conquistarla, también debe tener tema de conversación, deben tener cosas en común, buen sentido del humor y que la haga reír mucho, finalmente dijo que le guste disfrutar de la comida.

Fuente: Instagram Celia Lora

Pero ese idea y vuelta con las personas que la siguen no quedo ahí ya que dijo que le gusta cocinarles a sus novios, por lo que no le gusta salir con alguien que sigue dietas rigurosas. Otra cosa que también señaló es que ella no se fija en el físico ni en el rendimiento en la cama.

Lo que si dejo muy en claro Celia Lora es que no andaría con alguien al que le gustara el reggaetón ni que oliera feo. Otra cosa que no le gusta es que le hagan preguntas tontas, además de que no le gustan las personas inseguras, celosas y acosadoras, tampoco le gustan los piropos sobre su cuerpo, pues esos los recibe a diario de sus fans.

Fuente: Instagram Celia Lora

Luego de esas tremendas confesiones de la primogénita de Alex Lora, nos sorprende a todos con este look de vaquerita. Y decimos muy en femenino porque se ve un atuendo súper sexy con un rosado furioso que dejo con la boca abierta a más de uno. Sin dudas Lora ha conquistado las redes sociales.