¿Qué son Taissa y Vera Farmiga?

Vera y Taissa Farmiga se convirtieron en actrices muy reconocidas a nivel mundial. De esta manera, se han ganado un lugar importante en Hollywood y han formado parte de proyectos muy ambiciosos.

Con respecto a Taissa, la joven de 27 años saltó a la fama con su participación en American Horror Story. La intérprete apareció en la primera temporada, donde se encargó de dar vida a Violet Harmon.

Con esta primera historia y con su romance con Tate Langdon, la serie creada por Ryan Murphy se convirtió en un gran éxito mundial. Luego la actriz apareció nuevamente en la ficción, pero en su tercera temporada titulada Coven.

En cuanto a Vera Farmiga, la actriz formó parte de producciones muy populares y aclamadas por la crítica especializada. Durante el año 2009, la intérprete se destacó en la película Up in the Aire, por la cual recibió nominaciones a importantes premios. Entre ellos se destacaron los Óscar y los Globo de Oro.

En los últimos años, Vera se hizo muy conocida en diferentes partes del mundo por la franquicia El Conjuro. En dichas películas, la intérprete de 48 años da vida a Lorraine Warren, personaje protagonista de la historia.

Desde que ambas se hicieron conocidas en la pequeña y grande pantalla, varios espectadores se preguntan cuál es la relación que existe entre ellas. ¿Es sólo una coincidencia que tienen el mismo nombre o son familiares?

¿Cuál es la relación entre Vera y Taissa Farmiga?

Con una diferencia de edad de 21 años, Vera Farmiga y Taissa han demostrado que mantienen una bella relación. Trabajaron juntas por primera vez en Higher Ground, una película que fue lanzada en el año 2011.

Desde aquel momento, ambas demostraron que sienten una gran pasión por la actuación y que existe una gran química. Sin embargo, para los espectadores aún no quedó claro cuál es la relación que tienen.

Lo cierto es que las actrices son familiares en la vida real. Para ser más específicos, ambas son hermanas. Son hijas de Lubomyra Spas, una profesora de escuela y Michael Farmiga, un analista de sistemas. En total son siete hermanos, Taissa es la más joven y Vera nació segunda.

Durante mucho tiempo, muchos espectadores creyeron que las intérpretes eran madre e hija. Esto se debe a la diferencia de edad que existe entre ambas, el parecido físico y que tienen el mismo apellido.

En varias oportunidades, Vera Farmiga alimentó estos rumores diciendo que Taissa era como “su hija sustituta“. Además, aseguró que le gusta pensar que también crió a su hermana de alguna manera. Sin embargo, siempre dejó en claro que no era su madre.

En cuanto a la joven actriz, reveló en 2011 durante una entrevista con Teen Vogue que en varias oportunidades creyeron que era hija de Vera. Ante estas suposiciones, las actrices sólo se ríen y lo toman como broma interna.

Sin lugar a dudas, la protagonista de El Conjuro fue un gran ejemplo para su hermana más pequeña. Tal es así, que la muchacha de 27 años decidió enfocarse en la actuación gracias a Vera Farmiga.

Todo comenzó cuando la actriz iba a protagonizar Higher Ground. En aquel entonces, invitó a su hermana pequeña a formar parte de la película. Luego de charlarlo y analizarlo, no dudó en sumarse al elenco.

Debido a que era su debut como actriz, Taissa Farmiga necesitó de los consejos de su hermana mayor. “Cuando necesité su ayuda, ella estuvo ahí para mí y me dio pequeñas sugerencias“, explicó. Desde aquel entonces hasta la actualidad, las hermanas se acompañan en cada momento y proyecto.

