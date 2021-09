María Barracuda: qué pasó con el grupo JotDog

Cabe recordar que fue en 2009 que la dupla de María Barracuda junto a Jorge “Chiquis” Amaro dio un giro inesperado a los proyectos que ya venían realizando en conjunto en años anteriores. Fue una mezcla interesante donde aunaron su amplia trayectoria en la industria para incursionar en el género pop.

Por su parte, María Barracuda es una cantante y compositora mexicana que actualmente tiene 43 años y vale destacar que sus primeros éxitos llegaron a mediados de la década del 2000 con su primer álbum homónimo y su sencillo "Chale" junto a Rubén Albarrán.

A principios de este año y tras un largo periodo que se vivió por la pandemia por covid-19, quienes se preguntan qué pasó con el grupo JotDog, se hizo un anuncio público que estaría de vuelta en la escena musical del país prometiendo nuevos éxitos después de algunos años de ausencia.

"FUENTE: Milenio"

Cabe destacar que este regreso de JotDog -un poco inesperado- se dio luego de que, producto de la pandemia de covid-19, María Barracuda había frenado de forma temporal su proyecto como solista (que había iniciado en 2019).

Sin dudas, la pandemia atropelló todo y el género de la música no fue la excepción. "A mí se me quedaron los sencillos como solista; en 2019 saqué cuatro canciones y la intención era seguir haciéndolo" fue una de las declaraciones de Barracuda.

Tras una entrevista para Milenio, la vocalista también dijo: “Decidimos esperar a lanzar lo que seguía con este proyecto, que estaba concebido para otro tipo de actitud que la que debemos tener ahorita. Decidimos sacar a Jot Dog y reconceptualizarlo todo para la situación que estamos viviendo. Todo lo que estamos planeando está diseñado para estar en línea”.

Según Barracuda, todo lo vivido fue una “experiencia mutilada”. Una definición que le aplica a la nueva vida de los conciertos virtuales. La cantante asume que la pandemia ha hecho que la industria de los eventos en vivo trasciendan en esta nueva era de lo digital y que por ahora, sea la única alternativa para el gremio.

Por otra parte, el productor de Guadalajara también dio su opinión al respecto: “Es algo horrible el no poder estar con la gente. No poder abrazar a alguien que amas es algo complicado. Es una bendición tener una tocada en línea, porque es una entrada de dinero que no hemos tenido en casi un año todo el gremio musical. Ha sido difícil pero nos hemos que tenido que adaptar”.

Ante la incertidumbre de qué pasó con el grupo Jot Dog, los integrantes afirmaron que a pesar de ser las mismas personas detrás de ambos proyectos, esta vuelta tendrá una diferencia conceptual importante en torno a María Barracuda y el resto.

Para quienes esperaban con ansias su regreso, contaron que si bien la nueva canción fue hecha a comienzos de este año, la letra hace un match con la situación que se vivió en el momento más duro del confinamiento.

Es un tema, que según señalaron, enmarca el regreso del grupo JotDog y afirman que es solo el comienzo porque seguirán los lanzamientos de nuevos sencillos y un disco para próximo verano.

