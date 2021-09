De novela: Marco Antonio Solís demostró todo su amor por Cristy Solís

Marco Antonio Solís volvió a demostrar en las redes sociales que no solo sabe cantarle al amor con sus letras sino que también domina el manejo de las plataformas virtuales. El “Buki” quien se mantiene muy activo en sus perfiles oficiales de Instagram y Twitter conmovió a todos sus fans con un mensaje dedicado a su esposa.



En las últimas horas, Marco Antonio Solís publicó cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conmovieron a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. En la misma se puede ver a la bella blonda apoyada muy sonriente sobre el hombro de su esposo desde la ciudad de Chicago. La cubana lució un outfit total black compuesto por un vestido, chaqueta y gorra de color negra. Cristian Salas complementó su look con grandes aretes y un delicado make up.

En tanto que el intérprete de “Si no te hubieras ido” vistió un pantalón de vestir negro, una camisa celeste y un montgomery oscuro. Solís complementó su look con un su cabello recogido.

“Caminar tomados de la manos @cristy_solis significa más que estrecharse las palmas, es abrazarse el alma para vivir el éxito en los ojos de quien amamos” fue el romántico y simple texto que eligió Marco Antonio de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como principales protagonistas a Marco Antonio Solís y su mujer se llenaron rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones. Además, recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores.