“Así me tocó”: el sentido relato de Aracely Arámbula de cómo vivió el sismo de México

Este pasado martes, el suroeste de México sufrió un sismo de magnitud 7.1 en la escala Richter que tuvo epicentro a 14 km al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero. Este miércoles y ya más tranquila Aracely Arámbula compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que sorprendió a una gran cantidad de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la mencionada grabación la oriunda de Chihuahua relató como fue su vivencia durante el terremoto.

“Hola, hola mis amores he recibido muchos mensajitos y quiero agradecerles por estar preocupados por mi, por mi familia. Estoy muy bien, estamos aquí todos muy bien gracias a Dios. Si fue un susto pero les cuento que así fue mi camino. Quiero enseñarles lo que grabé” por que de verdad me sorprendí muchísimo” señaló la ex esposa de Luis Miguel en su video casero.

Luego Aracely cerró explicando como hace para relajarse tras estos momentos de tensión: “Ahorita ya estoy aquí viendo ‘Shrek’ para relajar”.

“Y así me toco mi camino después del temblor. Gracias por todos sus mensajes preguntando cómo estamos todos bien y si fue un gran susto porque tembló muy fuerte nos toco en la camioneta y se movió muchísimo pero a mantener la calma y en nuestro camino muchas rocas y una enorme como de película , después vinieron mas réplicas pero tranquilos todo bien y deseando todas las personas que les tembló estén muy bien” fue el extenso mensaje de agradecimiento a sus fans que eligió Arámbula de epígrafe para acompañar su contenido multimedia en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex mujer de Luis Miguel y madre de sus dos hijos varones, recibió rápidamente una gran cantidad de reproducciones superando con facilidad la barrera de las 40 mil. Además, la latina cosechó una gran cantidad de comentarios, de apoyo y cariño en este duro momento.