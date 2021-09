Esta es la canción que hizo famosa a Carla Morrison

Actualmente, la cantante, filántropa, actriz, activista, productora y compositora mexicana Carla Patricia Morrison Flores, más conocida como Carla Morrison tiene 35 años.

Sus comienzos no son como todos se pueden imaginar. De hecho, recuerda que durante casi una década -para presentarse en la ciudad de México-, tuvo que vender su auto y con ese dinero comprarse un boleto de avión.

Todos le decían que su estilo melancólico no llegaría a ningún lado. “Me decían: ‘¡no la vas a hacer wey!, mejor intenta en Estados Unidos, en inglés; tú música es muy triste y la gente no quiere escuchar eso’…”

La ganadora de 3 premios Grammy Latinos, comenzó con mucha inteligencia cuidando su dinero, todo lo que había ganado con "Déjenme llorar’, sí, la canción que hizo famosa a Carla Morrison.

Después de varios duros años desde su comienzo, a Morrison le llegó la época de popularidad. "Déjenme Llorar" finalmente salió a la luz el 24 de marzo de 2012 durante el Festival Vive Latino. Su tema fue nominado en los Grammy Latino en 5 categorías y en los premios Grammy como Álbum latino de rock o alternativo.

Vale recordar que Morrison comenzó a cantar en público en el año 2006. Su participación en distintas bandas de covers en México, era majestuosa. Durante ese año fue que decidió mudarse a la ciudad de Phoenix, en Arizona, Estados Unidos. Allí continuó con sus estudios musicales y formó la banda “Babaluca”.

Si bien la popularidad la obtuvo con “Déjenme Llorar”, fue a principios de 2009 cuando lanzó su primer EP como solista “Aprendiendo A Aprender” que logró capturar la atención tanto del público como de los medios. A partir de ese momento se fue posicionando como una de las propuestas más interesantes de la nueva escena mexicana.

Sus éxitos año tras años fueron acrecentándose, como también sus participaciones con grandes referentes como Ricky Martin, J Balvin o Nicky Jam. Así, la cantante de “estilo melancólico” nunca más se detuvo y al día de hoy es una inspiradora constante de proyectos.

En un momento de su carrera decidió alejarse para encontrarse como artista. Siguió creciendo como persona y artista en una nueva faceta mostrando su fuerza femenina. Su postura firme se pudo ver reflejada en el último sencillo “No me llames” donde cambió el desamor y esa eterna melancolía por una actitud más decidida.

La cantante declaró que ese encuentro con ella misma lo hizo en 2017 en París: “Después que me encontré cara a cara con la fama, los conciertos, la valoración pública y el bullying, perdí mi voz interior, ya no me era tan clara…Tuve que pausar mi carrera y mi vida…”

Fue puntualmente una canción que la hizo famosa a Carla Morrison. Sin embargo, la cantante demostró que su inspiración y su encuentro con ella misma, la llevan todavía por más. Escúchala a ella misma. Te lo compartimos.