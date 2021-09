Ximena Sariñana: habla de su trastorno y nos cuenta cómo es vivir con ello

La joven de 34 años Ximena Sariñana Rivera es una actriz y cantante mexicana. Fue ganadora en la categoría de “Artista Revelación” en los Premios MTV y nominada a los Premios Grammy y Premios Grammy Latinos debido a su exitoso álbum “Mediocre”. En su carrera ya lleva 4 álbumes y va por más gracias a su talento innegable.

Sin que sea ya un padecimiento, Ximena Sariñana padece un trastorno que se llama Síndrome de Asperger y nos cuenta cómo es vivir con ella. Fue una gran revelación que la actriz lo cuente con naturalidad, a partir de haberlo asumido como parte de su vida.

Fue hace unos años cuando Sariñana confesó el diagnóstico que le dieron en su infancia. Debido a una alteración mental que le provocaba conductas muy similares al autismo, fue que comenzó a realizarse estudios y finalmente ella y su familia supieron de qué se trataba.

"FUENTE: El Sol de México"

Cabe recordar que luego de haberlo contado se arrepintió, porque la prensa sacó de contexto sus palabras. La joven actriz detalló en su declaración que el nivel de Asperger que padece es bastante funcional, debido a que su profesión le exige mucha disciplina y también, adecuarse a ciertas reglas sociales.

Para quienes no recuerdan sus inicios, Ximena Sariñana se dio a conocer como cantante en el año 2007. Fue a partir del lanzamiento de su álbum “Mediocre” con el que ganó un premio MTV como artista revelación. Luego, sus otras 2 producciones como solista fueron “Ximena Sariñana” en año 2011 y “No todo lo puedes dar” en el año 2014.

En cualquier caso, respecto del Síndrome de Asperger, Ximena Sariñana contó cómo es vivir con ese trastorno y destaca que con los años pudo sobrellevar cada desafío al que se enfrentó, sorteando ciertos síntomas de este padecimiento, pero aclaró que en su caso, no le ha afectado en sus relaciones sociales.

De hecho, además de sus logros ya conocidos, participó en 12 películas y en la mayoría de ellas fueron dirigidas por su padre, Fernando. Los papeles más importantes que tuvo fueron en las cintas “Todo el Poder”, “Amarte duele”, “Niñas Mal”, “El segundo aire” y “Enemigos íntimos”.

Este trastorno no detuvo nunca a la cantante y así lo sigue demostrando en cada trabajo nuevo que realiza. En relación al disco “No todo lo puedes dar” la joven contó que “escribir canciones y el idioma es como un músculo que se ejercita… me costó muchísimo trabajo y es padre, es cada proceso de los discos. En este disco la música fluyó increíble, pero las letras híjole, me costaron mucho trabajo”.

¿Ya conocías que Ximena Sariñana padece de Síndrome de Asperger? Sin dudas, demostró que no lo padece y lo lleva genial. ¡Una valiente!