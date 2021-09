Deborah Nowalski Kader tiene actualmente 41 años, bellísima y carismática es conocida artísticamente como Debi Nova. La cantautora costarricense llegó a ser parte de 6 proyectos nominados a los Grammys y su exitosa canción "One Rhythm" alcanzó la posición número 1 en el Billboard Dance Chart.

Es sin dudas, una gran artista y así lo ha demostrado desde sus inicios. Muchos se preguntan dónde nació y estudió Debi Nova. En cuanto a su vida familiar siempre trató de ser reservada, sin embargo se conoce que nació en Costa Rica y sus padres son europeos.

La cantante y bailarina de Costa Rica cabe recordar que se hizo conocida por su sencillo "One Rhythm" como también por sus colaboraciones con famosos artistas como Q-Tip.

"FUENTE: Shazam"

Antes de ser famosa, Debi decidió mudarse a Los Ángeles, California a los 17 años donde finalmente se graduó del LAMA College for Music Professionals. No obstante, desde los 14 años es cantautora.

Con el pasar de los años, no ha dejado dudas que es una artista costarricense con todas las letras, de un talento musical extraordinario que vuela con composiciones de sello propio.

Ya en el 2010 –cuando lanzó su primer disco como solista-, saltó a la fama con el sello Decca en México y Centroamérica por Universal Latin. El disco llamado “Luna Nueva” tuvo su primer sencillo “Drummer Boy” que llegó a estar en el puesto número 5 en los charts dance de Billboard.

Ese mismo año fue explosivo y determinante para la cantante porque apareció en 2 de los programas más vistos en Estados Unidos, “Dancing with the Stars” y “So you think you can dance”.

Más allá de dónde nació y dónde estudió Debi Nova, solo ella sabe que tuvo el privilegio en el 2011 de unirse al cantautor venezolano Franco De Vita para grabar la canción “Si quieres decir adiós” que fue parte de su disco “En Primera Fila”. Lo más glorioso en ese momento para Debi, fue que recorrió escenarios latinoamericanos acompañándolo en su gira.

Ese mismo año recibió el premio Chiuku por su trabajo con la campaña de las Naciones Unidas con el objetivo de poner fin a la violencia contra las mujeres. Una mujer comprometida con la música y la sociedad, en abril del 2012 fue nombrada Embajadora de Yunga (Youth and United Nations Alliance).

Imparable, comprometida y audaz, Debi Nova es una cantautora costarricense que superó no solo sus estudios sino sus propios sueños. ¿Te lo imaginabas?