Queen: así fue el último recital de Freddie Mercury

El 9 de agosto de 1986, Queen cerraba lo que iba a terminar siendo su última gira con Freddie Mercury como cantante. Luego de realizar varios conciertos en Españas y en Wembley, el manager del conjunto de rock, Harvey Goldmisth, decidió agregar una función más y lugar elegido fue Knebworth ante 120.000 espectadores. Lo que nadie se esperó que dicho show iba a terminar siendo el último del cantante nacido en Tanzania.

Las entradas para Knebworth se vendieron de inmediato, llegar al lugar del concierto era un caos, más de 120.000 personas esperaban ansiosas un nuevo concierto de Queen. Las condiciones técnicas fueron impecables, un escenario imponente acompañado por un sonido claro y potente, el mejor posible en la época. Con varias pantallas gigantes, los miles de fanáticos presentes pudieron apreciar lo que sería la última función de Freddie.

Luego de que las bandas soportes entretuviera a la gran masa de aficionados, se apagaron las luces en Knebworth y minutos después empezó a sonar el primer tema, “One Vision”, que con magia de la guitarra rápida de Brian May y la base rítmica de John Deacon y Roger Taylor junto a Spike Edney en los teclados y coros, apareció la inconfundible voz de Mercury.

Tras dos horas de show, en donde sonaron canciones como “One Vision”, “Who Wants to Live Forever” y “Friends Will Be Friends”, “Bohemian Rhapsody”, “Hammer to Fall”, “Crazy Little THing Call Love”, “Radio Ga Ga”, “We Will Rock You”, “Friends Will Be Friends” y “We are the Champions”, entre otros. Freddie Mercury terminaría el concierto diciendo: “Muchas gracias a todos. Buenas noches y dulces sueños. Los amamos”. Lo que nunca se imaginó es que esas iban a ser sus últimas palaras hacia su fiel público.

Una vez en los camarines, Freddie le dijo a sus compañeros: “No puedo más. Me duele todo el cuerpo”. Brian May, años más tardes confesó que esa frase era típica del cantante de Queen cada vez que terminaban un recital: “Freddie siempre decía eso cuando terminábamos una gira. No significaba que no seguiría. Sólo que estaba cansado por el trajín”, sostuvo el guitarrista. En 1986, Mercury supo que tenía HIV, desde ese momento le pidió a la banda seguir tocando hasta que su cuerpo se lo impida. El conjunto británico sacó dos discos más (y dejó material para uno que saldría póstumamente).