La hija de José Luis ‘el Puma’ Rodríguez contó la verdad sobre la relación con su padre

Liliana Rodríguez, hija de José Luis "El Puma" Rodríguez, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde realiza un reclamo a sus haters tras recibir algunas críticas por su participación en una misa pública. En medio de su enérgico descargo la actriz y cantante venezolana de 54 años habló sobre su posible reconciliación con su progenitor.

“Lo tenía que decir y lo dije. parte 1 porque le faltan dos minutos para el gran finale!!!!!!!!!!! ahora más tarde pongo el final!!!!!” fue el sencillo y contundente texto que eligió Liliana Rodríguez de epígrafe para acompañar su larga grabación en la popular red de la camarita.

Este posteo de Liliana se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de las 83 mil y más de 1600 comentarios. La mayoría de los mensajes hacia la venezolana fueron de cariño y apoyo ante su mensaje expresado en su grabación casera.

“No suelo hacer este tipo de videos pero hoy es necesario. Siento la necesidad de aclarar ciertas cosas y dejar ciertos puntos claros (…) La familia, y voy a incluir a Rodríguez, Rodríguez – Morillo desde el principio ha sido una familia creyente. Digamos, cristiana. Nunca se ha ocultado. Nunca se ha escondido. Somos creyentes hasta la médula” inició Rodríguez.

Alzando la voz por sus hermanas Liliana Rodríguez dijo lo siguiente: “En ningún momento, ninguna de las tres ha dicho que somos perfectas, que tenemos una vida perfecta, que somos unas santurronas, que yo jamás digo una grosería o que yo jamás me porto un poquito directa a mi manera y que jamás hablo más de la cuenta y que jamás hablo sin pensar (…) Jamás hemos pedido dinero en nombre de Jesucristo. Ni hoy ni ayer ni mañana”.

Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Por último y capaz lo más interesante para los fans de su padre, la latina habló de su posible reconciliación con José Luis "El Puma" Rodríguez: “Se van a molestar diciendo que odiamos a nuestro padre ¿En qué momento hemos dicho que odiamos al ‘Puma’? No sean idiotas. Esto no se trata de esto. En ningún momento se ha dicho que odiamos al ‘Puma’. Al contrario, hasta ayer se hizo otro intento de acercamiento porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios le place y lo vamos a seguir haciendo en fe hasta que la barrera caiga, hasta que la cadena se rompa en el nombre de Jesús ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a dar por vencida”.