Tristeza absoluta: el duro momento que atraviesa Natasha Klauss, protagonista de “Pasión de gavilanes”

La muerte de una madre no es fácil de sobrellevar para ninguna persona. Este triste pesar está soportando la actriz colombiana de 46 años, Natasha Klauss. quien perdió a su mamá Susana Arrondo a los 82 años. La artista latina ya había anticipado que su progenitora estaba muy enferma.

“Honro tu presencia y tu partida. Te amo hasta el infinito y más allá y gózate el encuentro con papá juntos para siempre” inició con su extenso y sentido mensaje que eligió la intérprete de Sarita Elizondo en la exitosa serie “Pasión de Gavilanes” como epígrafe para acompañar su fotografía blanco y negro en la popular red de la camarita.



“No tengo palabras para explicarles lo que sentí despedirla agarrando su mano, jamás había sentido algo así y con tu familia al lado. Gracias DIOS. Te amo mama y se la luz que necesito en este momento. Descansa en paz” finalizó Natasha Klauss.

Esta misma semana Natasha había anticipado un fatal desenlace referido a la salud de su mamá. “Acá seguimos todas #amandote #mama y estamos contigo día a día. No sabemos cuando es el último día en el que veamos las sonrisas de los que amamos, Así que siempre sonriamos como si fuera el último día” expresó la actriz en un anterior posteo.

Fuente: Instagram Natasha Klauss





“Seguimos en este proceso que no ha sido fácil pero que si se hace con amor y sin esperar nada solo estando y acompañado, sin expectativas , todo es más llevadero. Mi fe no se basa en los resultados que yo deseo, no se basa en creer en los milagros ya que el milagro más grande es la propia vida y el cielo también, mi fe se basa en que el día que nacemos y el día en que nos vamos de acá está en manos de quien nos mantiene DIOS y nosotros solo debemos encargarnos del camino que está en el medio y ese camino con mi #mama ha sido el mejor!!!! Los #amo #misamores y gracias a todos por estar pendientes. Esta es otra foto de su cumpleaños el 9 de septiembre y cumplió 82 años!!! Y bien cumplidos. Excelente semana #misamores” cerró la recordada protagonista de “Pasión de gavilanes”.