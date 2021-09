Figura perfecta, Adamari López deslumbra con su belleza y enamora a todos

No hay ninguna duda de que Adamari López con el paso de los años ha demostrado que es una actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de primer nivel, tanto es así, que su popularidad crece a diario en diversas partes del continente. Además la bella latina confirmó su gran talento para la actuación tras participar en varias telenovelas. En México es conocida gracias a la telenovela "Amigas y rivales" del año 2001.

Actualmente, la bella puertorriqueña, está trabajando como juez en el reality "Así se baila" que se emite por la señal Telemundo. Allí la popular latina brinda diversas devoluciones a los participantes que son de gran ayuda para ellos. Hace una semana atrás, Adamari fue una de las protagonistas del debut del mencionado concurso tras romper el llanto cuando vio bailar al colombiano Gregorio Pernía y su hija Luna.

Sobre este hecho López afirmó que: "Tengo el corazón a millón, qué satisfacción Luna para ti que hoy día tengas la oportunidad de bailar con tu papá. El mío no está, está en el cielo y a mi papá también le encantaba bailar y yo siento que ver a tu papá mirándote a ti era como ver a mi papá mirándome a mí".

Sin lugar a dudas la fama que posee la ex esposa del cantante Luis Fonsi se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que publica un foto de ella sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios elogiando lo hermosa que está a sus 50 años de edad.

Con un cambio de look sumamente radical, Adamari López una vez más demostró toda su belleza en una nueva gala del reality "Así se baila". Allí la ex de Toni Costa, deslumbró a todos los televidentes con un vestido de todos rosados que enalteció su figura. Esta imagen fue compartida en su perfil de su cuenta oficial de Instagram junto a un mensaje que dice: "Aquí les comparto fotos del look de la 3era Gala de Así Se Baila!!! Feliz de ser parte del jurado!@telemundorealities".