Tras el supuesto retiro de Daddy Yankee, estallaron los memes

En los últimos días, el cantante Daddy Yankee realizó un misterioso anuncio donde dio a entender, sin confirmarlo, que se retiraría de la música. Y ante la sorpresa de propios y extraños, los memes no tardaron en aparecer.

El anunció de uno de los máximos exponentes del reggaetón se dio en la gala de los premios de Billboard de la Música Latina, cuando Daddy Yankee recibió el galardón del Salón de la Fama y soltó una dudosa frase que alertó a más de uno.

Agradecido, el cantante expresó: "Yo arranqué con la ilusión cuando tenía 15 años de estar sentado ahí donde están ustedes. Y me tomó 3 décadas entender que con perseverancia, sabiduría, pasión y determinación se podía lograr llevar un reconocimiento. Imagínense ustedes que a través de mi trayectoria he ganado múltiples premios, gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que mi disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano en la historia en ser incluído al salón de la fama de Billboard. Uno de los retos más grande de ser artista es unificar a todas las generaciones a través de la música".

El oriundo de Puerto Rico estrenó recientemente Métele al perreo y en poco menos de un mes ya superó las 42 millones de reproducciones en YouTube. Y frente a este éxito, aprovechando el foco de atención en la gala de premiación, Daddy Yankee dejó una invitación y un curioso mensaje.

"Desde el Barrio siempre tuve una visión y nunca me desenfoqué y fue ser el mejor de todos los tiempos gracias a ustedes. ¡Los invito a que no se pierdan mi última ronda musical que viene por ahí! Jefe", soltó el cantante con una sonrisa.

daddy yankee, el mejor de todos los tiempos, é o primeiro artista urbano latino a entrar para o hall da fama da billboard. gigantesco. pic.twitter.com/1LKzj2pFXo — Breno Boechat (@boechatbreno) September 24, 2021

Ante esto, el artista dejó abierta la puerta para un retiro que podría ser definitivo, generando una catarata de mensajes que van desde los agradecimientos por su repertorio hasta los lamentos por su retiro. La creatividad llegó de la mano de los memes, que explotaron en las redes sociales.

Como que Daddy Yankee se va a retirar???

Ya nada tiene sentido uD83DuDC94 pic.twitter.com/iMIyb2ppAq — Vani (@vanicucaresse) September 24, 2021

¿Me estas diciendo que ya no habrá colab con Daddy Yankee y BTS porque el se retira? uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/SAoib5Av0P — Gigi7uD83DuDC19uD83EuDE90 (@btsarrtt7) September 24, 2021

Declaró duelo internacional en Latinoamérica por la retirada de Daddy Yankee pic.twitter.com/MsHZWio84o — ????? uD835uDD6FuD835uDD8EuD835uDD98uD835uDD99uD835uDD97uD835uDD8EuD835uDD88uD835uDD99 uD835uDD6FuD83CuDF61 (@franhiy) September 24, 2021

Daddy Yankee se retira de la música pic.twitter.com/snLqe3728w — ange ?uD83CuDDF5uD83CuDDEA || opp; ?? (@loverofange) September 24, 2021

Como que se retira Daddy Yankee es el peor día de mi vida pic.twitter.com/sYsuqAYzpz — Milu. (@MiluCab__) September 24, 2021

Se va retirar Daddy Yankee, el mundo está de luto. pic.twitter.com/bLFNOQvDHM — Julian (@JulianBJ_) September 24, 2021

NOOO DADDY YANKEE SE VA A RETIRAR DE LA MÚSICA pic.twitter.com/xaWUjHde74 — aaron ? (@aarontsuarez) September 24, 2021