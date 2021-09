Irreconocible: 14 años después, así luce la niña de "Entrenando a Papá"

Se cumplen 14 años del estreno de una de las más exitosas películas que tuvo Disney en el nuevo siglo. Se trata del film “Entrenando a Papá”, protagonizado por Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, y Madison Pettis, quien por aquella época solo tenía 9 años de edad.

En aquel entonces, Pettis captó la atención de todos, ya que el profesionalismo con el que encaró el papel de Peyton Kelly a su corta edad resaltó la proyección que tenía la niña dentro del mundo cinematográfico.

La carrera de Madison inició en el 2002, formando parte del reparto de la película "Air Bud: Seventh Inning Fetch”, mientras que años después integró el film de un popular dinosaurio violeta: “Barney: Can You Sing That?”. Después de eso vino el protagónico de “Entrenando a Papá”, y desde ahí su camino siguió creciendo.

Después de formar dupla con “La Roca” en el film estrenado en 2007 para gran parte del mundo (aunque en Argentina la película vio la luz el 14 de febrero de 2008), Pettis adquirió roles principales, como sucedió con “Seven Pounds", "A Muppets Christmas: Letters To Santa" o "Mostly Ghostly: Who Lets The Ghosts Out?".

Fuente: Instagram Madison Pettis

En los últimos años interpretó la voz de una mascota llamada Lala en la segunda y tercera parte de “Una Chiguagua de Beverly Hills” e integró el reparto de “Late Bloomer” y “Do You Believe”. Recientemente salió del casillero de dulce niña, como la conocimos hace 14 años, y protagonizó un film estelar como lo es la saga de American Pie, en este caso fue la última entrega, denominada “American Pie Presents: Girl's Rules”, donde le dio vida a Annie Watson, figura principal.

Fuente: Instagram Madison Pettis

Actualmente, a sus 23 años, Madison Pettis luce totalmente cambiada, efecto producido lógicamente por el paso de la pubertad y el arribo a la adolescencia.