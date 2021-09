Andrés Parra se burló de noticia falsa que asegura que falleció

Andrés Parra volvió a ser víctima de una fake news. Al parecer el actor colombiano de 44 años ha sido tomado de punto con las noticias falsas en el último tiempo.

Primero, el actor que interpretó a Pablo Escobar Gaviria, en la serie autobiográfica “Pablo Escobar, el patrón del mal” salió a aclarar una maliciosa notica donde se indicaba que el artista latino tiene un patrimonio de 11 millones de dólares.

“Hola pobres… Say hello! HP periodismo de caneca. #TrabajenVagos! Ahora no empiecen q les ayude, q pa’ pañales. Ni mierda! Nosotras las millonarias así como una semos así. Tacañas como un HP. Pd: Y no estudié…” escribió con ironía y humor Andrés en su cuenta oficial de Instagram al compartir la portada de la apócrifa noticia.

Fuente: Instagram Andrés Parra

Tras ello, Andrés Parra volvió a tener que salir a aclarar otra falsa información. En esta ocasión un video compartido en YouTube anunciaba la muerte del actor caleño. “Vengo a confirmar esta lamentable noticia. He muerto…. Si. Pero estoy bien. Se siente bien aquí. Buen wifi. Se me quitó el hambre para siempre…. No me lloren ñeritos…Abracen y perdonen. Dios es bueno y no tiene cover… Got to go… María the virgin me llama. Con permisa. Bai” indicó el sudamericano nuevamente en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrés Parra

Ante estos posteos realizados por el protagonista de “Pablo Escobar, el patrón del mal” sus fans demostraron todo su humor y apoyo. De manera inmediata la publicación del actor colombiano de cine, teatro y televisión recibió miles de likes, superando la facilidad la barrera de los 38 mil corazones y miles de comentarios.